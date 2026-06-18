STORT FÖRETAG I VIMMERBY LÄGGS NED

Magnus Brogren har ägt och drivit Albins sedan 1982. Nu avvecklas verksamheten. Foto: Arkivbild

Nästa år skulle Albins ha fyllt 100 år. Så blir det inte. Nu avvecklas företaget. – Det här är ett mycket svårt beslut, säger ägaren Magnus Brogren.

Albins grundades 1927 av Albin Carlsson och är ett av Vimmerbys mer välkända företag. Företaget har ägts och drivits av Magnus Brogren sedan 1982.

Albins har genom åren varit en fristående lokal aktör med stark förankring på orten och haft kunder inom både privmarknad, bygg, industri, service och offentlig verksamhet.

Ägaren Magnus Brogren har försökt hitta en lösning för att sälja företaget vidare, men konstaterar nu att det inte finns någon annan väg att gå än avveckling, skriver Albins i ett pressmeddelande.

– Det här är ett mycket svårt beslut. Jag vill framför allt rikta ett stort och varmt tack till våra kunder för förtroendet genom åren och till medarbetarna för allt de har gjort för Albins. Vi har alltid försökt finnas nära våra kunder, visa äkta engagemang och erbjuda hög servicegrad. Det är jag väldigt stolt över, säger Magnus Brogren i en kommentar.

Nu startar en större försäljning måndagen efter midsommar.

"Utförsäljningen gäller befintligt lager och omfattar bland annat verktyg och maskiner, beslag, bult och skruv, svetsutrustning, kompressorer, arbetskläder, skor, handskar, personligt skydd, trädgårdsprodukter, färg och vitvaror", skriver man i pressmeddelandet.

2027 skulle Albins alltså ha fyllt 100 år, men så blir det inte. Under avvecklingsperioden fortsätter verksamheten med öppethållande vardagar.