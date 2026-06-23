Tåg försenas och ställs in på grund av värmen

Värmen orsakar förseningar och inställda tåg på sträckan mellan Kalmar och Linköping. Foto: MostPhotos

Värmeböljan orsakar förseningar i tågtrafiken på sträckan mellan Kalmar och Linköping. Vissa resor ställs till och med in och ersätts med buss.

Det var på måndagseftermiddagen som Trafikverket informerade om förseningar och inställda avgångar på Stångådalsbanan (Kalmar-Linköping) på grund av ett spårfel mellan Berga och Hultsfred.

Sveriges Radios trafikredaktion skriver på tisdagsmorgonen att det handlar om en solkurva, det vill säga att rälsen böjer sig av värmen, på sträckan mellan Berga och Hultsfred.

Förseningar är att vänta då tågen måste köra med reducerad hastighet på sträckan Berga-Hultsfred. Vissa avgångar kommer ställas in och ersättas med buss.

Enligt prognosen ska felet vara åtgärdat på torsdag eftermiddag klockan 16.00.

”För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag”, skriver Trafikverket på sin hemsida.