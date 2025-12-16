STORT FÖRETAG SATSAR FLERA MILJONER – "EN KNYTPUNKT"

"Här ute på vägen passerar det ungefär en miljon ton rundvirke varje år, vilket blir ungefär 20 000 rundvirkesbilar", sa Oskar Gustavsson från Skogforsk i intervjun med Björn Persson. Bredvid honom Daniel Isaksson från Södra. Foto: Lotta Madestam

"Vi är väldigt tacksamma att vi fått kontakt med Dagab och Södra. Det var en del, när vi börjare utforma laddplatsen, att de också skulle kunna ha laddare för lastbilar. För Hultsfred är också en knytpunkt för omställningen av skogsindustrin", sa Marie Feuk. Foto: Lotta Madestam

Bolaget har köpt en 3 000 kvadratmeter stor tomt i kvarteret Batteriet för satsningen som omfattar två laddplatser för tunga fordon, fyra för personbilar samt en battericontainer som säkerställer stabil effekt även vid hög belastning. Foto: Lotta Madestam

Nu är den invigd – senaste tillskottet av en ultrasnabb laddstation för både personbilar och tunga lastbilar. Hultsfred blev näst ut i Eon Drives satsning på elektrifiering i stor skala. – Hultsfred är också en knytpunkt för omställningen av skogsindustrin, sa vd Marie Feuk.

Det finns fem sådana här laddstationer till i Småland. Så sent som i förra veckan invigdes en i Kalmar och på tisdagen var det Hultsfreds tur, som senast i raden där Eon Drive Infrastructure satsar stort på elektrifiering för att göra offentlig laddning av elfordon tillgänglig för fler.

Vd är Marie Feuk som berättade historien bakom beslutet att satsa i just Hultsfred.

– När vårt bolag bildades för tre år sedan gav vi oss ut och tittade på var det behövs laddinfrastruktur, vi behöver se till att det är tillgängligt för alla. Många av de här platserna blir en möjliggörare för att kunna ta sig fram i vårt land och Hultsfreds kommun var en av de kommuner som vi sa direkt är framåtlutat, öppna och hjälpsamma för att vi både skulle komma i kontakt med näringslivet och ta fram möjlig mark som vi bestämde oss för att köpa. Utifrån det har vi kunnat designa och få fram denna laddplats, sa Marie Feuk under sitt invingingstal.

Totalt sex laddplatser

Bolaget har köpt en 3 000 kvadratmeter stor tomt i kvarteret Batteriet för den här satsningen som omfattar två laddplatser för tunga fordon, fyra för personbilar samt en battericontainer som säkerställer stabil effekt även vid hög belastning. Det finns dessutom utrymme att bygga ut ytterligare i en framtid.

– Man ska inte glömma att 35 procent av alla nyregistreringar varje månad är rena elbilar, sedan kan vi lägga på ungefär lika många hybrider, så omställningen sker hela tiden, sa Marie Feuk.

Hultsfred ingår i många rutter

Hultsfred framhölls som en kommun där skogsprodukter är väldigt viktiga för väldigt många verksamheter, och samtidigt har Eon Drive Infrastructure etablerat en del samarbeten med näringslivet på plats.

– Vi är väldigt tacksamma att vi fått kontakt med Dagab och Södra. Det var en del, när vi börjare utforma laddplatsen, att de också skulle kunna ha laddare för lastbilar. För Hultsfred är också en knytpunkt för omställningen av skogsindustrin. Vi tror verkligen att det här kan ingå i de rutter som vi kan identifiera regionalt.

Däremot vill Marie Feuk inte offentliggöra vad den här satsningen har för prislapp, utan hon sträcker sig till att säga att det rör sig om ett par miljoner.

– Vi brukar inte gå ut med vad vi har för investeringsramar, förklarar Marie Feuk.

”Sätts på kartan”

Hultsfreds kommunalråd Mikael Karlsson (C) var en av invigningstalarna och framhöll det positiva i att satsningen gjorts i just Hultsfred.

– Det betyder att vi sätts på kartan både bland privatpersoner och företag, för det kan vara en anledning att stanna till här på vägen och ta en snabbladdning. Det finns ju inte så mycket i närområdet, så det måste vi också se som positivt, i kombination med transporterna som självklart är det stora, sa Mikael Karlsson som kunde berätta att kommunen har flera elbilar.

En miljon ton rundvirke

På plats var även Oskar Gustavsson, från Skogforsk som bedriver forskning och projekt för att göra virkestransporter effektivare, säkrare och hållbarare, från avlägg till industri.

Han sa sig få en väldigt bra känsla när han stod på platsen.

– Här ute på vägen passerar det ungefär en miljon ton rundvirke varje år, vilket blir ungefär 20 000 rundvirkesbilar. Förutom det passerar det flisbilar mellan Södras olika industrier och till det stora bruket i Mönsterås, sa han i sitt tal och framhöll att Skogforsks ambitionsnivå är att 30 procent av alla nyregistrerade fordon ska vara elektrifierade 2030.

Möjliggöra mer elektrisk kraft

Södra har ett liknande mål, enligt Daniel Isaksson, som i egenskap av elektrifieringsspecialist jobbar med företagets transformering in i elektrifiering.

– Vi vill gå vidare med digitaliseringen och allt annat som man också behöver göra för att möjliggöra elektrisk kraft, så vi kommer fortsätta skala upp de bitarna och förhoppningsvis få en hel värdekedja, från skogens råvara till färdigvaran, som levereras ut från Södra till exempelvis Ikea Industry.