BILDEXTRA: Se svepet från Swedish Floorball Open

Årets Swedish Floorball Open i Västervik är igång och ungefär 120 lag är på plats i hamnen för att spela från onsdag till lördag. Vår tidning besökte området på torsdagen och bjuder på ett stort bildsvep från planerna. Vi ringde även tävlingsledaren Fredrik Ohlsson som berättade om årets stora innebandyfest.

Hur många lag är anmälda i år?

– Vi har väl runt 120 lag och det är ganska jämt fördelat mellan juniorer och seniorer. Det är ungefär 60 lag i varje kategori. Vi låg på ungefär lika många förra året, jag skulle säga att vi har hittat en nivå som funkar och är lagom stor för oss. Vi kanske kunde växa lite på tjejsidan annars ser det bra ut.

Är det något nytt i år?

– Just innebandydelen av Hamnplan är sig ganska likt med juniorer som spelar onsdag till torsdag och seniorerna spelar fredag och lördag. Vi har 12 företagslag vilket är rekord, de har sin separata turnering. De spelar bara på lördagen med hänsyn till att många jobbar sin sista arbetsdag innan semestern på fredagen, så kan man komma hit och spela som en rolig grej innan man tar ledigt. Annars kan man säga att det är en blandning av lag utifrån och lokala lag så Västerviksborna tar del av festen.

Hur har ni organiserat turneringen?

– Av Hamnplangänget är väl jag den som är mest kopplad till innebandydelen. Att organisera den började i augusti förra året. Det här är de roliga dagarna, speciellt idag när vi bjuder gästerna på strålande sol. Nu innan har vi exempelvis visat fotbolls-VM tre gånger innan tävlingen som en happening. Det har varit uppskattat!