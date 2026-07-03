SMÅLAND: POLIS DÖD EFTER VÅLDSATTACK I KÖPENHAMN

En svensk polis avled efter en brutal misshandel på ett fanscenter i Köpenhamn den gångna helgen. Foto: MostPhotos

En man som till vardags arbetar som polis i Småland har avlidit efter en våldsattack på ett VM-område i Köpenhamn. Idag hade polisområdet en minnesstund för mannen.

Den avlidne mannen är i 30-årsåldern och har varit verksam som polis i Jönköpings län. Förra helgen besökte han Köpenhamn för att se fotbolls-VM på storskärm. Besöket på fanscentret slutade på värsta tänkbara sätt. Mannen ska ha blivit attackerad och avled av sina skador, enligt Aftonbladet.

– En kollega har avlidit, vi har haft minnesstund här på morgonen, säger Martina Gradian, presstalesperson polisregion Öst, till Aftonbladet.

Man häktad för misshandel

Dansk polis har ännu inte bekräftat dödsfallet. Under morgonen överlämnade en efterlyst man sig själv till polisen.

”Den gripne är misstänkt för misshandel och kommer att ställas inför en häktningsförhandling omkring klockan 12.30 vid Köpenhamns tingsrätts avdelning i Vestre Fängelse. En svensk man skadades allvarligt i samband med händelsen på Islands Brygge. Utredningen pågår fortfarande och vi har för närvarande inga ytterligare kommentarer”, skriver dansk polis om fallet.

Aftonbladet skriver att mannen nu häktas i 26 dagar. Tidningen hänvisar till förhandlingen och skriver att åklagaren menar att flera parter börjat slåss sedan en grupp män blivit träffade av en öl.

”Till följd av slaget ådrog sig offret en fraktur på halskotan, vilket innebar att han fördes till sjukhus i livsfara”, skriver danska tv2.