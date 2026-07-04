SE MER FRÅN HAMNPLAN LIVE: Här är del två av festgalleriet

Annons:
Här kommer del två från Hamnplan Livefesten.
Foto: Stefan Härnström
Foto: Stefan Härnström
Här kommer del två av festgalleriet från Hamnplan Live.
Dagens Västervik fanns på plats i vimlet och kanske fångade vi dig eller någon du känner på bilderna ovanför?
Här kan du se första delen med vimmelbilder.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons
Politisk annons
Det här är en politisk annons
Avsändare: