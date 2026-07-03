Flera inblandade i bråk på LSS-boende i kväll

Polisen beordrade till ett LSS-boende i Vimmerby kommun med anledning av ett bråk med flera inblandade personer på fredagskvällen.

Det var vid 18.55-tiden på fredagen som polisen blev informerade om bråk på ett LSS-boende i Vimmerby kommun.

– Det är personal på boendet som larmar. När vi kommer till platsen har det lugnat ner sig, säger Patric Fors, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Enligt polisen har fem personer varit inblandade i bråket.

– En man i 50-årsåldern som är utpekad, men det är rätt så rörigt och flera personer är inlagda i ärendet. Det jag kan säga nu är att vi har varit på plats, särat på parterna och förhört de inblandade, säger Patric Fors.

Polisen kommer utreda ärendet och upprättar anmälan om misshandel, ofredande, olaga hot och förolämpning.

– Det finns inga uppgifter om några allvarliga personuppgifter, men jag behöver en anmälan för att kunna uttala mig om vad det är som har hänt.

Är mannen misstänkt för samtliga brott?

– Han är utpekad, men om det är för allt eller för vissa grejer behöver jag ha en anmälan för att kunna uttala mig rätt och riktigt.