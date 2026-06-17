17 juni 2026
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LISTA: Här är de som tjänar bäst i kommunen – så stor blir löneökningen

Lönerna för kommunens anställda är klara. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Mostphotos

LISTA: Här är de som tjänar bäst i kommunen – så stor blir löneökningen

NYHETER 17 juni 2026 20.00

Kommunens lönerevision för 2026 är klar redan och sett över samtliga medarbetare blir det en lönehöjning med 3,17 procent. För vissa höjs lönen mer än så och hela listan över de 20 toppavlönade cheferna hittar du längre ned. 

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Den totala ökningen i löneöversynen blev 3,17 procent och det är alltså snittet sett över alla medarbetare i kommunens stora organisation. 

I år gjorde kommunen en riktad satsning på familjebehandlare till följd av arbetet med jämställda löner. 

"Satsningen innebar extra 500 kronor per antal medarbetare för chef att fördela individuellt efter prestation (ingen individgaranti)", skriver Anna Nilsson på HR-avdelningen i ett mejl. 

Det är alltså upp till lönesättande chef att fördela pengarna som man fått på övergripande nivå. 

Hela listan i faktarutan

Högst löneökning har en undersköterska som fått 9,2 procent i löneförhöjning. Därefter följer en elevassistent med 8,7 procent, ett stödbiträde med 8,7 procent och en barnskötare med samma procentsats. En annan barnskötare får 8,66 procent. En enhetschef får 7,28 procent och flertalet vårdbiträden får 6,96 procent. 

Det finns även elevassistenter, lärare och fler undersköterskor på listan. Totalt sett ligger de 20 högsta procentuella ökningarna på mellan 9,2 procent och 6,2 procent. 

Här nedan hittar ni listan över de 20 högst avlönade personerna. Notabelt är att kommundirektören Ola Karlssons lön ännu inte har justerats för 2026. När det gäller Egon Karlsson har han fått en högre chefstjänst, vilket gör procentsatsen något missvisande. Peter Olsson, kommunjuristen, fanns inte med på listan över de 20 högst avlönade förra året.

 

Fakta

Här är listan över de 20 högst avlönade i kommunen 2026 med namn, tjänst, månadslön, 2025 års lön samt ökningen i procent:

1) Ola Karlsson, kommundirektör, 107 000 kronor. Ej någon ny lön för 2026 ännu. 

2) Jabil Seven, skolchef, 82 500 kronor. Ingen tidigare lön i Vimmerby kommun. 

3) Egon Karlsson, förvaltningschef, 81 000 kronor, 67 900 kronor, 19 procent.

4) Eva Hulth, socialchef, 81 000 kronor. Ingen tidigare lön i Vimmerby kommun. 

5) Marie Halldén, HR-chef, 77 600 kronor, 75 600 kronor, 2,6 procent. 

6) Camilla Johansson, ekonomichef, 74 600 kronor, 72 400 kronor, 3,0 procent.

7) Eva Johansson, verksamhetschef, 68 709 kronor, 65 700 kronor, 4,5 procent.

8) Caroline Ålund, verksamhetschef, 67 999 kronor, 65 000 kronor, 4,6 procent. 

9) Ulrika Brorsson, verksamhetschef, 67 950 kronor, 66 100 kronor, 2,7 procent.

10) Michaela Lindh, IFO-chef, 67 250 kronor, 64 800 kronor, 3,7 procent. 

11) Boel Vigren Gustafsson, verksamhetschef vård, 67 000 kronor, 65 000 kronor, 3,5 procent. 

12) Hanna Revelj Westrin, verksamhetschef, 66 650 kronor, 64 800 kronor, 2,8 procent.

13) Sofia Andersson, verksamhetschef, 65 800 kronor, 63 850 kronor, 3,0 procent.

14) Sara Olsson, rektor, 65 650 kronor, 64 000 kronor, 2,5 procent.  

15) Veronica Holmstedt, verksamhetschef, 65 600 kronor, 63 800 kronor, 2,8 procent.

16) Simon Roth, kommunikationschef, 65 466 kronor, 65 400 kronor, 0,1 procent.

17) Pernilla Begu, rektor, 65 450 kronor, 63 000 kronor, 3,8 procent. 

18) Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, 65 450 kronor, 63 800 kronor, 2,5 procent.

19) Josephine Svensson, rektor, 64 170 kronor, 62 350 kronor, 2,9 procent.

20) Peter Olsson, kommunjurist, 62 300 kronor. Ej på listan föregående år.

Källa: Vimmerby kommun

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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