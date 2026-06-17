LISTA: Här är de som tjänar bäst i kommunen – så stor blir löneökningen

Lönerna för kommunens anställda är klara. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Mostphotos

Kommunens lönerevision för 2026 är klar redan och sett över samtliga medarbetare blir det en lönehöjning med 3,17 procent. För vissa höjs lönen mer än så och hela listan över de 20 toppavlönade cheferna hittar du längre ned.

Den totala ökningen i löneöversynen blev 3,17 procent och det är alltså snittet sett över alla medarbetare i kommunens stora organisation.

I år gjorde kommunen en riktad satsning på familjebehandlare till följd av arbetet med jämställda löner.

"Satsningen innebar extra 500 kronor per antal medarbetare för chef att fördela individuellt efter prestation (ingen individgaranti)", skriver Anna Nilsson på HR-avdelningen i ett mejl.

Det är alltså upp till lönesättande chef att fördela pengarna som man fått på övergripande nivå.

Hela listan i faktarutan

Högst löneökning har en undersköterska som fått 9,2 procent i löneförhöjning. Därefter följer en elevassistent med 8,7 procent, ett stödbiträde med 8,7 procent och en barnskötare med samma procentsats. En annan barnskötare får 8,66 procent. En enhetschef får 7,28 procent och flertalet vårdbiträden får 6,96 procent.

Det finns även elevassistenter, lärare och fler undersköterskor på listan. Totalt sett ligger de 20 högsta procentuella ökningarna på mellan 9,2 procent och 6,2 procent.

Här nedan hittar ni listan över de 20 högst avlönade personerna. Notabelt är att kommundirektören Ola Karlssons lön ännu inte har justerats för 2026. När det gäller Egon Karlsson har han fått en högre chefstjänst, vilket gör procentsatsen något missvisande. Peter Olsson, kommunjuristen, fanns inte med på listan över de 20 högst avlönade förra året.