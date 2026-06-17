LISTA: Här är de som tjänar bäst i kommunen – så stor blir löneökningen

Här är listan över de 20 högst avlönade i kommunen 2026 med namn, tjänst, månadslön, 2025 års lön samt ökningen i procent:
1) Ola Karlsson, kommundirektör, 107 000 kronor. Ej någon ny lön för 2026 ännu.
2) Jabil Seven, skolchef, 82 500 kronor. Ingen tidigare lön i Vimmerby kommun.
3) Egon Karlsson, förvaltningschef, 81 000 kronor, 67 900 kronor, 19 procent.
4) Eva Hulth, socialchef, 81 000 kronor. Ingen tidigare lön i Vimmerby kommun.
5) Marie Halldén, HR-chef, 77 600 kronor, 75 600 kronor, 2,6 procent.
6) Camilla Johansson, ekonomichef, 74 600 kronor, 72 400 kronor, 3,0 procent.
7) Eva Johansson, verksamhetschef, 68 709 kronor, 65 700 kronor, 4,5 procent.
8) Caroline Ålund, verksamhetschef, 67 999 kronor, 65 000 kronor, 4,6 procent.
9) Ulrika Brorsson, verksamhetschef, 67 950 kronor, 66 100 kronor, 2,7 procent.
10) Michaela Lindh, IFO-chef, 67 250 kronor, 64 800 kronor, 3,7 procent.
11) Boel Vigren Gustafsson, verksamhetschef vård, 67 000 kronor, 65 000 kronor, 3,5 procent.
12) Hanna Revelj Westrin, verksamhetschef, 66 650 kronor, 64 800 kronor, 2,8 procent.
13) Sofia Andersson, verksamhetschef, 65 800 kronor, 63 850 kronor, 3,0 procent.
14) Sara Olsson, rektor, 65 650 kronor, 64 000 kronor, 2,5 procent.
15) Veronica Holmstedt, verksamhetschef, 65 600 kronor, 63 800 kronor, 2,8 procent.
16) Simon Roth, kommunikationschef, 65 466 kronor, 65 400 kronor, 0,1 procent.
17) Pernilla Begu, rektor, 65 450 kronor, 63 000 kronor, 3,8 procent.
18) Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, 65 450 kronor, 63 800 kronor, 2,5 procent.
19) Josephine Svensson, rektor, 64 170 kronor, 62 350 kronor, 2,9 procent.
20) Peter Olsson, kommunjurist, 62 300 kronor. Ej på listan föregående år.
Källa: Vimmerby kommun