Så firas kronprinsessan Victorias födelsedag på Öland idag

1977 var ett speciellt år. Den fjortonde juli hissades flaggan och en salut avfyrades från Skeppsholmen när kronprinsessan Victoria föddes. Sedan dess uppmärksammas Victoriadagen årligen, framförallt på Öland med kortegen, konserten och Victoriapriset. I år är inget undantag.

Programledardebut för Victoriakonserten

Vid årets Victoriakonsert debuterar Kristina "Keyyo" Petrushina som programledare i Borgholms slottsruin, vilket även sänds på SVT. Utöver konsert med populära artister samlas även pengar in till Kronprinsessan Victorias fond och Victoriapriset delas ut. Victorias fond verkar för att ge barn med funktionsnedsättning meningsfulla fritidsaktiviteter.

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Frida Karlsson får Victoriapriset

Årets Victoriapris 2026 går till längdskidåkaren Frida Karlsson, som blir den 48:e pristagaren genom åren.

Under säsongen 2025/2026 svarade hon för några av svensk idrotts största ögonblick. Med två individuella OS-guld och ett stafettsilver vid vinter-OS i Milano Cortina visade hon prov på styrka, mod och en vinnarskalle som inspirerade en hel nation.

Sent återbud

Årets artister under Victoriakonserten är The Ark, Petra Marklund, Toussaint Chiza, Fanny Avonne och Mira Ray. Seinabo Sey som skulle medverkat lämnade ett senare återbud av personliga skäl. Musiken framförs under ledning av kapellmästare Stefan Sporsén och Augustifamiljen.

Kvällens stora framträdanden



Victoriakonserten är en årlig hyllning till Kronprinsessan Victoria på hennes födelsedag. The Ark gör ett av kvällens stora framträdanden.

Toussaint Chiza, känd bland annat för sina vinster i Idol 2019 och Melodifestivalen 2021, som bland annat framförde ”The most beautiful lovesong” vid kungaparets guldbröllop är en av de yngre artisterna.

Källa: Victoriadagarna