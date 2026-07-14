SMHI varnar: Väntas mycket höga temperaturer i våra trakter

Det väntas bli riktigt varmt i de norra delarna av länet i slutet av veckan och nu har SMHI utfärdat en gul varning.

Varningen för höga temperaturer gäller mellan onsdag klockan 12.00 och fredag klockan 20.00. Den avser bland annat Östergötlands län, delar av Jönköpings län samt norra Kalmar län, där både Vimmerby och Hultsfred ligger inom det gulvarnade området, medan Västervik ligger precis på gränsen för varningen.

På sin hemsida skriver SMHI följande:

”Ett högtryck har etablerats strax väster om landet och för in varm luft över landet. Varmast ser det ut att bli onsdag och torsdag med temperaturer på omkring eller strax över 30 grader. Nätterna blir också ljumma vilket gör det svårt att vädra ur värme som ansamlats inomhus. Även på fredag närmar sig temperaturen 30 grader, men det kan bli lite lägre temperatur beroende på molnmängd och om det bildas någon skur. Svalare väder och regn tar sedan över under helgen.”

SMHI uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, dricka vatten och ta det lugnt. Man ska också ha koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka sig.