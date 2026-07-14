JUST NU: OENIG TINGSRÄTT FRIAR MAN FRÅN BARNVÅLDTÄKT

Den man från Västerviks kommun som har suttit häktad sedan i början av mars misstänkt för att ha våldtagit ett barn, frias av en oenig tingsrätt. Två nämndemän ville fälla mannen.

Det var i början av mars som en man i 25-årsåldern bosatt i Västerviks kommun häktades misstänkt för att ha våldtagit ett barn. Mannen greps samma dag som övergreppet, enligt åklagaren, ska ha skett i hans bostad.

För en dryg månad sedan åtalades mannen för våldtäkt mot barn. Åklagarens bevisning bestod av två vittnesuppgifter, fotografier, ett utlåtande från LFC samt uppgifter från parternas mobilkonversationer.

Mannen har vitsordat att han vid det aktuella tillfället hade samlag med flickan, men bestritt ansvar på grund av att han trodde att flickan hade fyllt 15 år. Enligt mannen ska hon flera gånger ha sagt det till honom.

Frias av tingsrätten

Under tisdagen förkunnade Kalmar tingsrätt sin dom, och i den frias mannen från alla anklagelser.

Tingsrätten menar att det inte är klarlagt att mannen borde känt till flickans verkliga ålder.

Mannens uppgift att han två gånger den aktuella natten frågade målsäganden efter hennes ålder och båda gångerna erhöll svaret att hon var 15 år ”är inte så osannolik att den kan lämnas utan avseende”, menar tingsrätten.

”På grund av det anförda finner tingsrätten att varken uppsåt eller oaktsamhet kan läggas (mannens namn) till last. Han ska därför frikännas från ansvar”, avslutar man domen.

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De ville fälla mannen

Med anledning av utgången i ansvarsdelen avslås även flickans skadeståndsyrkande på 245 000 kronor.

Tingsrätten var dock inte enig, utan två nämndemän ville fälla mannen för våldtäkt mot barn. I sin skiljaktiga mening skriver de att den bevisning som fanns till stöd för den målsägande flickans uppgift att hon upplyst mannen om sin verkliga ålder var tillräckligt stark för att fälla honom. Detta handlade om vad flickan ska ha berättat för sin mamma och för en kompis om att mannen kände till hennes riktiga ålder.

Oklart om domen överklagas

När vi når assistentåklagare Madeleine Gardefalk har hon ännu inte läst domen.

– Nej, jag har inte hunnit det än, utan jag kommer att göra det lite senare.

Då har du inte heller tagit ställning till ett eventuellt överklagande?

– Nej, det har jag inte gjort. Det är svårt att säga något om det nu, jag måste läsa domen ordentligt först.

Vi har även sökt den frikände mannens försvarsadvokat, Peter Frisén, men inte lyckats nå honom.

En eventuell överklagan till Göta hovrätt ska vara inlämnad senast den 4 augusti.