Hyllningar och tacksamhet till alla som har hjälpt till: "Ett fantastiskt jobb"

Räddningstjänsten har avslutat sin insats vid skogsbranden mellan Hultsfred och Målilla. Nu riktar insatsledaren Ulf Bowein ett stort tack till alla som har hjälpt till sedan branden bröt ut i söndags. Foto: Räddningstjänsten

En stor skogsbrand har härjat mellan Hultsfred och Målilla sedan i söndags. Efter flera intensiva dygn har räddningstjänsten avslutat sin insats. Räddningsledaren Ulf Bowein riktar nu ett stort tack till alla personer som på ett eller annat sätt hjälpt till.

Ulf Bowein berättar på tisdagsförmiddagen att räddningstjänsten har avslutat insatsen vid den stora skogsbranden i Hammarsjöområdet mellan Hultsfred och Målilla. Totalt är det ett område på tio hektar som har brunnit sedan klockan 14 i söndags. Räddningstjänsten tog hjälp av helikoptrar för att få hejd på lågorna och fick kontroll på branden vid 21-tiden på söndagskvällen.

Räddningstjänsten har fått dra slang över stora områden och kämpat mot lågorna i den svårbemästrade terrängen i flera dygn. På tisdagsförmiddagen är räddningstjänstens insats avslutad och markägaren tar över eftersläckningsarbetet som kommer pågå i flera dagar framöver.

Lediga brandmän ställde upp

Ulf Bowein riktar ett stort tack till de duktiga och lojala brandmännen som har jobbat intensivt och minutiöst i skog och mark.

– En av de största framgångarna vi har är att vi har jättebra och väldigt lojala medarbetare. I söndags när det här larmet gick fick vi in sju lediga brandmän som gick in extra bara för att hjälpa till och det har skapat förutsättningar. De som har slitit i uppstarten har bara behövt vara i uppstarten och sedan har de fått åka hem och sedan har andra brandmän löst av dem. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, både i skogen men också för att upprätthålla beredskap för nya larm i kommunen. Även återhämtningen för de som har slitit i den här besvärliga terrängen har gått bra, säger Ulf Bowein.

Ulf Bowein berättar att räddningstjänsten har fått hjälp från flera håll under arbetet och det är hjälp som räddningstjänsten inte hade klarat sig utan.

– Vi har en fantastisk frivillig resursgrupp som har varit med oss ute i skogen och jobbat med eftersläckning, logistik och mattransporter. Vi har kostenheten inom kommunen som har sett till att vi får frukost, lunch och middag i fält. Hela paraplyet blir fantastiskt bra. Vi håller på med bekämpning av en brand och det finns många saker runt omkring som måste fungera och det har fungerat väldigt väl, säger Ulf Bowein och fortsätter:

– Många gånger pratar man om att räddningstjänsten och brandmännen är duktiga och kämpar. Det gör vi, men för att vi ska klara av att kämpa är det många runt omkring som gör ett fantastiskt jobb. Vi har kockar på våra äldreboenden och skolor som faktiskt lagar mat åt oss och går in på tidiga morgnar och sena kvällar och jobbar övertid för att göra det möjligt för att vi ska kunna få förutsättningar att orka jobba. Det ska man inte glömma bort.

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"Många bitar för att det ska bli bra"

Frivilliga resursgruppen har haft personal på plats som har hjälpt till med återställning och eftersläckning.

– Det sparar på brandmän och det gör vi kan ha en god beredskap för nya larm i hela kommunen samtidigt som vi bekämpar den här skogsbranden. Det är många delar i det.

Markägaren har varit med och haft personal på plats sedan branden bröt ut i söndags.

– Så fort vi säger att ett område är släckt och redo för efterbevakning så har de tagit över efterbevakningen och då kan räddningstjänsten avancera framåt. Det är många bitar som lägger ihop det för att det ska bli bra.

Två helikoptrar har varit här i två dagar och hjälpt räddningstjänsten på olika sätt.

– Först med att begränsa branden med att vattenbomba fronten och sedan skapa bättre miljö för markpersonalen genom att vattenbomba området för att trycka bort rök. Det har också varit ovärderlig hjälp för att det ska bli ett bra resultat.

"Många som står bakom och hjälper till"

Ulf Bowein tycker att det är på sin plats med en hyllning till alla inblandade efter storbranden.

– Det blir en helhet och den är viktig. Många ser att räddningstjänsten är i fronten och det är dem, men för att vi ska orka och det ska fungera är det många som står bakom och hjälper till. Det är fördelen med det kommunala paraplyet. Vi har all service och logistik inom en kommun och den ställs till räddningstjänstens förfogande. Man hjälper oss att klara av det med mat, logistik och allt vad det kan vara. Det gör sitt för att det ska bli en bra helhet för hjälpbehovet.

Det brinner fortfarande i området och markägaren kommer vara tvungen att vara på plats med personal dygnet runt fram till torsdag morgon för att hålla kontroll på linjerna.

– Det finns risk för spridning eftersom det fortfarande brinner i området. Vi har skapat en säkerhetslinje mellan det som är säkert och det som brinner, men vinden kan tilltala och glöd kan sticka iväg. Därför ställer vi krav på bevakning och det är viktigt att markägaren har koll och gör kontroller under flera dygn framöver.