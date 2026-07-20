Trenden pekar fortsatt nedåt – rekordmånga elever blir av med studiebidraget

Andelen gymnasieelever i Sverige som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin. Foto: CSN/Pressbild
När en gymnasieelev har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan skolan rapportera det till CSN som i sin tur kan besluta om att studiebidraget ska dras in.
Under det gångna läsåret 2025/2026 fick fler gymnasieelever än tidigare studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro.
Totalt drogs studiebidraget in för 11,8 procent eller 43 600 elever, vilket är den högsta siffran någonsin. Det är 4 500 fler än föregående läsår och då var andelen 10,8 procent.
Det är en fortsättning på den långa, dystra och oroväckande trenden med att allt fler elever får sitt studiebidrag indraget.
”Vi ser en generell uppgång där indraget studiebidrag ökar bland såväl pojkar som flickor och i samtliga årskurser, i synnerhet i årskurs tre. Vidare ser vi också att skolor med fristående huvudman har en högre andel indragna studiebidrag än kommunala skolor”, säger Peter Engberg, analytiker på CSN, i ett pressmeddelande.
Detta orsakar ogiltiga frånvaron
Läsåret 2012/2013 infördes nuvarande regelverk. Då låg andelen på 6,4 procent och nu, läsåret 2025/2026, ligger andelen på 11,8 procent. CSN arbetar för att ta reda på vad som orsakar den ogiltiga frånvaron och varför den har ökat under så lång tid.
”CSN har frågat skolorna där rapporteringen har ökat de senaste läsåren. Enligt skolorna beror uppgången främst på skärpta rutiner för inrapportering till CSN. Fyra av tio skolor uppger att de rapporterat in fler elever än tidigare. Men många skolor uppger också att de ser en trend där allt fler elever har hög ogiltig frånvaro”, säger Peter Engberg.
Andelen indragna studiebidrag ökade i majoriteten av länen under förra läsåret – och undantaget var Blekinge, Jämtland och Östergötlands län där andelen minskade.
Kalmar län redovisar 12,5 procent då 1 021 av totalt 8 167 elever har indraget stöd. 11,7 procent var siffran läsåret 2024/25.
Den största ökningen står Hultsfreds kommun för i och med att det har gått från 6,5 procent läsåret 2024/25 till 13,0 procent läsåret 2025/25. Västervik ligger på 11,5 procent, Kalmar på 12,2 procent och Vimmerby på 17,3 procent.
Gymnasieelever i Kalmar län med indraget studiebidrag:
Kalmar län:
2025/26: 1 021 elever med indraget stöd av 8 167. Andel 12,5 procent
2024/25: 948 elever med indraget stöd av 8 109. Andel 11,7 procent
2023/24: 859 elever med indraget stöd av 8 006. Andel 10,7 procent
Hultsfred:
2025/26: 63 elever med indraget stöd av totalt 484. Andel 13,0 procent
2024/25: 31 elever med indraget stöd av totalt 480. Andel 6,5 procent
2023/24: 46 elever med indraget stöd av totalt 455. Andel 10,1 procent
Kalmar:
2025/26: 304 elever med indraget stöd av totalt 2 489. Andel 12,2 procent
2024/25: 279 elever med indraget stöd av totalt 2 385. Andel 11,7 procent
2023/24: 267 elever med indraget stöd av totalt 2 322. Andel 11,5 procent
Västervik:
2025/26: 140 elever med indraget stöd av totalt 1 214. Andel 11,5 procent
2024/25: 143 elever med indraget stöd av totalt 1 150. Andel 12,4 procent
2023/24: 118 elever med indraget stöd av totalt 1 139. Andel 10,4 procent
Vimmerby:
2025/26: 84 elever med indraget stöd av totalt 486. Andel 17,3 procent
2024/25: 89 elever med indraget stöd av totalt 468. Andel 19,0 procent
2023/24: 65 elever med indraget stöd av totalt 481. Andel 13,3 procent