Trenden pekar fortsatt nedåt – rekordmånga elever blir av med studiebidraget

Andelen gymnasieelever i Sverige som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin. Foto: CSN/Pressbild

Det finns ingen hejd på den negativa trenden med hur många gymnasieelever som får indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. I år är noteringen ännu högre än fjolårets rekord. Totalt under läsåret 2025/2026 fick 43 600 elever studiebidraget indraget och det är den högsta noteringen någonsin.

När en gymnasieelev har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad kan skolan rapportera det till CSN som i sin tur kan besluta om att studiebidraget ska dras in.

Under det gångna läsåret 2025/2026 fick fler gymnasieelever än tidigare studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro.

Totalt drogs studiebidraget in för 11,8 procent eller 43 600 elever, vilket är den högsta siffran någonsin. Det är 4 500 fler än föregående läsår och då var andelen 10,8 procent.

Det är en fortsättning på den långa, dystra och oroväckande trenden med att allt fler elever får sitt studiebidrag indraget.

”Vi ser en generell uppgång där indraget studiebidrag ökar bland såväl pojkar som flickor och i samtliga årskurser, i synnerhet i årskurs tre. Vidare ser vi också att skolor med fristående huvudman har en högre andel indragna studiebidrag än kommunala skolor”, säger Peter Engberg, analytiker på CSN, i ett pressmeddelande.

Detta orsakar ogiltiga frånvaron

Läsåret 2012/2013 infördes nuvarande regelverk. Då låg andelen på 6,4 procent och nu, läsåret 2025/2026, ligger andelen på 11,8 procent. CSN arbetar för att ta reda på vad som orsakar den ogiltiga frånvaron och varför den har ökat under så lång tid.

”CSN har frågat skolorna där rapporteringen har ökat de senaste läsåren. Enligt skolorna beror uppgången främst på skärpta rutiner för inrapportering till CSN. Fyra av tio skolor uppger att de rapporterat in fler elever än tidigare. Men många skolor uppger också att de ser en trend där allt fler elever har hög ogiltig frånvaro”, säger Peter Engberg.

Andelen indragna studiebidrag ökade i majoriteten av länen under förra läsåret – och undantaget var Blekinge, Jämtland och Östergötlands län där andelen minskade.

Kalmar län redovisar 12,5 procent då 1 021 av totalt 8 167 elever har indraget stöd. 11,7 procent var siffran läsåret 2024/25.

Den största ökningen står Hultsfreds kommun för i och med att det har gått från 6,5 procent läsåret 2024/25 till 13,0 procent läsåret 2025/25. Västervik ligger på 11,5 procent, Kalmar på 12,2 procent och Vimmerby på 17,3 procent.