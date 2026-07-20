LÄNET: DÖMS TILL FYRA ÅRS FÄNGELSE OCH UTVISNING FÖR VÅLDTÄKT

En man runt 30 döms till fyra års fängelse, ett skadeståndskrav på 270 000 kronor och utvisning efter en våldtäkt i Mönsterås kommun i april. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern hemmahörande i södra Sverige döms för en våldtäkt i Mönsterås kommun. Brottet ska ha skett i mitten av april i år och utöver sexuella handlingar ska mannen även slagit och bitit kvinnan.

Åklagaren har ingett och åberopat journalanteckningar från kvinnans besök på gynavdelningen i Kalmar, foton och rättsintyg på hennes skador samt en mobilextraktion om deras kontakter.

Mannen har bestridit både ansvaret för de sexuella och fysiska handlingar som gjorts då han har hävdat att allt skett med kvinnans samtycke. Han har även bestridit skadeståndsbeloppet samt åklagarens yrkande om utvisning.

Rätten finner mannen skyldig till våldtäkt och han ska betala ett skadestånd till kvinnan på 250 000 kronor för kränkning och 20 000 kronor för sveda och värk. Till detta tillkommer räntan samt en avgift på 1000 kronor till Brottsofferfonden.

Någon annan påföljd än fängelse kan enligt rätten inte heller komma i fråga och mannen döms till fyra års fängelse. Efter avtjänat straff utvisas mannen på livstid. Skulle han återvända blir straffet för detta ett års fängelse.