Förskola får påpekande efter brister i hantering av kemikalier

Bilden är en genrebild av kemikalier för rengöring.

En förskola i Vimmerby har fått kritik från Arbetsmiljöverket efter att brister upptäckts vid hantering av kemikalier i ett av verksamhetens kök.

Vid en inspektion konstaterade myndigheten att personal inte använt skyddsglasögon vid hantering av frätande rengöringsmedel, trots att skyddsutrustning fanns tillgänglig.

Dessutom saknades en lättåtkomlig ögonspolningsanordning med tillräcklig mängd ögonspolningsvätska i anslutning till arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket kan sådana brister leda till allvarliga ögonskador om en olycka inträffar.

Måste rätta till bristerna

Förskolan måste nu se över sina rutiner och åtgärda riskerna. Bland annat ska det finnas en lättåtkomlig ögonspolningsanordning där det finns risk för stänk av frätande ämnen. Ögonspolningsvätskan ska vara tempererad, hålla god kvalitet och finnas i tillräcklig mängd.

Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller ett förbud. Ett förbud kan få ekonomiska konsekvenser för verksamheten.