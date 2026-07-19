Susanne fotar livets alla skeden – verksamheten firar fem år

Susanne Gunnarssons fotografverksamheten firar fem år och hon berättar att det bästa med deltidsjobbet är alla möten med människorna. Foto: Privat

Fotografen Susanne Gunnarssons verksamhet ”Foton av Suss” firar fem år och när hon reflekterar över åren är det alltid människorna hon har träffat som hon kommer tillbaka till.

Susanne Gunnarsson från Vimmerby har alltid älskat att fotografera, så länge hon kan minnas.

– Det är väl en klyscha att man har fotat hela livet, säger hon och skrattar.

För fem år sedan startade hon ”Foton av Suss”, för att hedra sin pappas önskan om att tillägna livet åt det man älskar.

– En av de sista gångerna han var här hemma så sa han ”ta vara på det, du ser hur fort det går” och syftade på livet, säger hon och fortsätter:

– Det grodde i mig och jag kände att om man ska göra något, så varför inte nu? Man drar på så mycket annat om att man ska göra det en annan gång, men jag tänkte att jag startar fotoverksamheten och så får vi se vad som händer.

Fångar minnen och känslor på bild

Susanne specialiserar sig på porträtt och att fånga värdefulla minnen och känslor under livets alla skeden. Det kan vara allt från bröllop och par till familj och student.

Det är omöjligt att välja ett jobb som varit extra roligt under dessa fem år, då alla bär på olika historier.

– Det bästa är alla möten med olika människor och få fota dem i deras livsskeden. Det går inte att välja något speciellt, utan det är människorna.

Fotograferingen sker utomhus i Vimmerby med omnejd, men även där är det svårt att välja en favorit bland alla platser.

– Det blir lite olika, nu har jag varit utanför Södra Vi ett par gånger och där var det jätteroligt. Det blir att man hittar en ny plats, är där några gånger och sedan går man vidare till en ny plats man hittar.

I takt med dagens alla ideal vill Susanne gärna någon gång i framtiden bidra till att motverka dem, genom att fota kroppspositivism.

– Att fota precis som man ser ut och inte snygga till sig eller dra in magen, säger hon.

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Kombinerar med heltidsjobb

Fotografverksamheten har Susanne på sidan av sitt heltidsjobb som lärare och hon tycker det fungerar bra att kombinera två yrken.

– Jag har energi och behöver ha saker att göra, sedan så tycker jag att det är förfärligt roligt med att fota och då hittar jag tiden till det.

Fem år har passerat, men det ser ut att bli många fler där yrkena kombineras.

– Det här får växa och rulla på vid sidan, sen får vi se. Men jag tänker absolut inte att jag ska säga upp mig och fota på heltid, där är jag inte och jag vet inte om jag någonsin kommer vara där.

Jubileet har firats genom dagliga inlägg på sociala medier med reflektioner över de senaste åren.

– Jag är dålig på att fira och landa i segrar över lag, så att bara stanna av och tänka ”det har gått fem år och jag har gjort det”.