Polisen i Vimmerby får i sitt arbete hantera både stort och smått. Här har vår tidning samlat några av den gångna veckans anmälningar och händelser i kortformat.

Bedrägeri:

Det har utförts transaktioner på målsägandes konto den 24 juni. Det framkommer att Circle K har dragit knappt 1 400 kronor. Målsägande är en man i 25-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun och han har ingen aning om hur man har kommit över informationen.

Försök till inbrott:

Det var mellan klockan 8.00 och 17.00 den 4 juli som någon eller några okända gärningspersoner försökte bryta sig in i en husbil på Gamla Eksjövägen i Vimmerby. Det ska ha uppstått brytmärken på dörren. Målsägande är hemmahörande i skånska Tomelilla.

Bedrägeri:

Någon har genomfört köp och det står att det är Playstation som har gjort dragningarna. Det är 19 olika poster till ett sammanlagt värde på 1 050 kronor. Det har skett från 1 mars till 8 juli. Målsägande är en Vimmerbybo i 60-årsåldern.

– Man har gått tillbaka, sett att det har skett flera gånger och spärrat kortet, säger Susanne Hafström vid polisen i Västervik.

Ringa bedrägeri:

En kvinna i 70-årsåldern från Vimmerby har beställt varor via Facebook med förskottsbetalning. Hon fick ingen orderbekräftelse och noterade att pengarna (850 kronor) var dragna. När hon sedan kontaktade företaget fanns det ingen beställning. Brottstiden är satt till mellan 8.15 och 8.25 i onsdags.

– Varor först och betalning sedan är ofta en bra filosofi, säger Susanne Hafström vid polisen i Västervik.