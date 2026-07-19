Så mönstrar Dackarna och Västervik sina lag på tisdag kväll

Både Dackarna och Västervik har bortamatch på tisdag. I kväll släpptes laguppställningarna. Bilden är en genrebild. Foto: Arkivbild

Kommande vecka duggar matcherna tätt för traktens lag i den högsta speedwayligan. I kväll släpptes lagen till Västerviks och Dackarnas matcher på tisdag.

Det är på papperet utmanande matcher för Dackarna och Västervik den här veckan. Tisdag och onsdag har Dackarna dubbelmöte mot tabelltvåan Indianerna, medan Västervik ställs mot trean i tabellen, Lejonen. Båda "våra" lag kör på bortaplan på tisdagen och hemma på onsdagen.

Utöver detta kör Västervik sin uppskjutna match mot nästjumbon Rospiggarna redan i morgon, måndag.

I kväll släpptes laguppställningarna till tisdagskvällens match, och de ser ut enligt nedan. Noterbart är att Dackestjärnan Artem Lagutas hand inte håller helt än, utan laget tvinga köra riders replacement för honom. Vidare har Matias Nielsen förhinder av personliga skäl och Patryk Dudek är inte disponibel denna vecka, vilket var klart sedan tidigare.

Indianerna mönstrar följande lag i hemmamatchen mot Dackarna:

1) Szymon Wozniak

2) Oliver Berntzon

3) Krzysztof Buczkowski

4) Kai Huckenbeck

5) Przemyslaw Pawlicki

6) Jonatan Grahn

7) Rasmus Karlsson

Dackarnas sjua ser ut så här:

1) Jakub Krawczyk

2) Tomas H Jonasson

3) Artem Laguta R/R

4) Andreas Lyager

5) Timo Lahti

6) Sammy Van Dyck

7) Avon Van Dyck

I matchen mellan Lejonen och Västervik ställer hemmalaget upp med följande förare:

1) Mateusz Cierniak

2) Pawel Przedpelski

3) Bartosz Zmarzlik

4) Casper Henriksson

5) Kacper Woryna

6) Mathias Törnblom

7) Alfons Wiltander

Västerviks lag i Gislaved har detta utseende:

1) Robert Lambert

2) Rohan Tungate

3) Jacob Thorssell

4) Mads Hansen

5) Grzegorz Zengota

6) Anton Karlsson

7) Victor Palovaara