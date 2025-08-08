BOMBSKYDDET KLARA – TEKNISK UNDERSÖKNING KAN PÅBÖRJAS

Under torsdagen var det nationella bombskyddet på plats i Hultsfred. Detta efter vaga uppgifter om ett farligt föremål i det eldhärjade huset.

– Det som ligger i närtid är att bombskyddet ska göra en genomgång av fastigheten. Det har framkommit vaga uppgifter om att det kan finnas ett farligt föremål i fastigheten. Det här är rent rutinmässigt. Teknikerna ska in där under fredagen preliminärt och då måste det vara säkert. De har precis kommit till platsen, sa Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen, vid 11.40-tiden i går.

Han ville då inte kommentera vad det rörde sig om för uppgifter.

– Jag kan inte säga mer än så, men jag kan poängtera att vi alltid, vid minsta antydan om att det finns någonting som kan vara farligt, gör så här. Vi kan inte riskera något gällande våra tekniker.

Bombskyddet jobbade långt in på kvällen. Något farligt föremål har inte upptäckts.

– Det blev rätt sent och eventuellt ska de fortsätta i dag, men de har inte gjort något fynd. Det är ett omfattande arbete när de kommer in, men det är inga hinder för tekniker att gå in i dag, säger Robert Loeffel vid 8.30-tiden på fredagen.

Vad fortsätter de med i dag?

– Preliminärt är det sagt att man eventuellt fortsätter. Det finns någon del till i området, men jag vet inte exakt vad det handlar om. Det viktigaste är att man inte gjort några fynd som hindrar andra personer från att vara där.

Teknisk undersökning kan påbörjas

Det innebär att den brandtekniska undersökningen kan påbörjas under fredagen.

– Förmodligen pågår den längre än bara i dag. Men förundersökningsledaren har sagt att det inte fanns några hinder för teknikerna att gå in i dag.

I storbranden som rasade på Storgatan miste en kvinna i 40-årsåldern livet. Polisen vet inte om hon dog före eller i branden. En man i 50-årsåldern greps i måndags kväll och satt anhållen till i onsdags kväll. Då hävdes anhållandet och mannen försattes på fri fot.

– Misstanken har försvagats och det är därför inte rimligt att hålla kvar honom i arresten. Misstanken mot honom kvarstår men är så pass försvagad att jag inte kan hålla honom anhållen, säger åklagaren Magnus Ling.

Några andra besked kan inte ges nu.

– Vi avvaktar resultat från den rättsmedicinska undersökningen. Efter det får åklagaren ta ett beslut vad som ska hända framåt, säger Loeffel.