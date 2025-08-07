Åklagaren om att mannen släppts – nu är bombskyddet på plats

En kvinna dog i branden i Hultsfred. Den man som suttit anhållen är nu släppt. Foto: Rasmus Nilsson

I måndags kväll greps en man i 50-årsåldern misstänkt för mord och mordbrand. Sent på onsdagen valde åklagaren att släppa den misstänkte. – Det var inte rimligt att ha kvar honom i arresten, säger åklagaren Magnus Ling, som leder förundersökningen. Vid 11.40-tiden var nationella bombskyddet på plats vid det brandhärjade huset.

Det var i måndags som en storbrand rasade i centrala Hultsfred. Många påverkades förstås ordentligt av branden och vår tidning har rapporterat om effekterna i ett flertal olika artiklar.

Det mest tragiska med branden var förstås att en kvinna omkom. Men polisen vet inte om kvinnan dog före eller i branden. Kort efter att polisen på måndagskvällen gått ut med att kvinnan i 40-årsåldern var död greps en man i 50-årsåldern.

De båda var bekanta med varandra och mannen anhölls som skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden, för såväl mord som mordbrand.

Under sen onsdagskväll valde åklagaren Magnus Ling att häva anhållandet och försätta mannen på fri fot.

– Misstanken har försvagats och det är därför inte rimligt att hålla kvar honom i arresten. Misstanken mot honom kvarstår men är så pass försvagad att jag inte kan hålla honom anhållen, säger Magnus Ling.

Det hölls ett förhör tillsammans med den misstänkte mannen och försvarare under gårdagen.

– På grund av förundersökningssekretess kan jag inte säga varför misstanken försvagats. Det vill jag inte gå in på.

Rättsmedicinsk undersökning i dag

Tidigare i dag kunde vår tidning också berätta att det nationella bombskyddet är på väg till Hultsfred för att gå igenom fastigheten. De var på plats nu på förmiddagen.

– Det som ligger i närtid är att bombskyddet ska göra en genomgång av fastigheten. Det har framkommit vaga uppgifter om att det kan finnas ett farligt föremål i fastigheten. Det här är rent rutinmässigt. Teknikerna ska in där under fredagen preliminärt och då måste det vara säkert. De har precis kommit till platsen, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen, vid 11.40-tiden.

Vad är det för uppgifter ni har fått?

– Jag kan inte säga mer än så, men jag kan poängtera att vi alltid, vid minsta antydan om att det finns någonting som kan vara farligt, gör så här. Vi kan inte riskera något gällande våra tekniker.

En rättsmedicinsk undersökning är planerad att ske i dag.

– Det pågår fortsatt tekniska undersökningar och andra undersökningen. Den rättsmedicinska undersökningen ska ske i dag.

Är förhoppningen att få ett svar på om kvinnan dog före eller i branden?

– Det kan man alltid hoppas på, självklart. Mer kan jag inte säga.