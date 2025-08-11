HÄR ÄR SENASTE NYTT OM MORDBRANDEN

Åklagaren Magnus Ling lägger locket på om utredningen. Bilden är ett montage. Foto: Rasmus Nilsson

En vecka har gått sedan den omfattande branden i centrala Hultsfred. I fredags påbörjades den brandtekniska undersökningen och en obduktion har gjorts av den döda kvinnan. Men åklagaren Magnus Ling lägger locket på.

Det var för en vecka sedan som det började brinna i Zaagshuset i Hultsfred. Ett flertal verksamheter drabbades hårt och går nu en oviss framtid till mötes.

Värst av allt är förstås att en kvinna i 40-årsåldern förklarades död efter branden. Polisen vet inte om kvinnan dog före eller i branden. Sent på måndagen greps en man i 50-årsåldern som skäligen misstänkt för både mord och mordbrand.

Han släpptes ett par dygn senare av åklagaren som då hävde anhållandet och konstaterade att misstankarna hade försvagats.

Den brandtekniska undersökningen av det eldhärjade huset påbörjades först i fredags. Det berodde på att man först inväntade att brandplatsen skulle svalna och därefter att man fick vaga uppgifter om att det kunde finnas ett farligt föremål i fastigheten. Det nationella bombskyddet jobbade i huset under stora delar av torsdagen, men gav på fredagen grönt ljus för att teknikerna kunde påbörja sitt arbete.

De har fokuserat på den lägenhet där man tror att branden startade och där även kvinnan hittades död. Avspärrningarna har bestått under hela helgen.

– Det har påbörjats en teknisk undersökning, men det är inte klar ännu. Det beror på att det är en brandplats och det är alltid lite bekymmersamt. Annars kan jag inte gå in på några detaljer, säger åklagaren Magnus Ling.

Fortsätter den tekniska undersökningen i dag?

– Senare i veckan ska den fortsätta.

"Försvagats väldigt mycket"

I torsdags genomfördes också en rättsmedicinsk undersökning av kvinnan.

– I slutet av denna vecka kanske jag kan säga något om den genomförda obduktionen, men det kan också dröja ett tag innan man får något resultat.

Har du fått någon preliminär rapport?

– Det är inget jag kan gå in på, eftersom det råder förundersökningssekretess. Jag kan generellt säga väldigt lite på grund av förundersökningssekretessen, säger Magnus Ling.

Rubriceringarna är fortsatt mord och mordbrand. Den man som satt anhållen är fortsatt misstänkt.

– Fast misstankegraden har försvagats väldigt mycket. Jag har fått vissa uppgifter, men det är tidigast mot slutet av den här veckan jag kan säga något mer.