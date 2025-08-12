SMÅLAND: Kvarlevor av person hittade efter svår brand

Förra veckan brann en villa ned i Urshult i Tingsryds kommun. Nu bekräftar polisen att man hittat kvarlevor från en person i villan, rapporterar P4 Kronoberg.

I förra veckan var det en rejäl villabrand i Urshult i Tingsryds kommun. Villan brann ned och en kvinna skadades i branden. Hon har vårdats på sjukhus men hennes skador ska inte vara livshotande.

Däremot har en man hela tiden saknats efter branden.

På tisdagen bekräftar polisen för P4 Kronoberg att man hittat kvarlevor från en person i brandresterna. Polisen utgår nu från att det är den äldre man som varit saknad sedan branden bröt ut.

Mannens anhöriga har blivit underrättade.