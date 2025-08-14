14 augusti 2025
Kvinna polisanmäler tidigare partner för dubbla brott

KRIM 14 augusti 2025 19.00

En kvinna i 50-årsåldern polisanmäler en tidigare partner, en man i 40-årsåldern, för både olaga hot och egenmäktigt förfarande. 

De två brotten ska ha begåtts i början av den här veckan. Vid 19-tiden i måndags ska mannen ha uttalat ”du har något att vänta dig” till kvinnan som han har haft en tidigare relation med. 

Kvinnan polisanmäler mannen för egenmäktigt förfarande på tisdagen då han ska ha behållit nycklar till kvinnans bostad som hon inte har fått tillbaka.

Mannen är misstänkt för båda olaga hot och egenmäktigt förfarande. Både misstänkt och målsägande är hemmahörande i Vimmerby kommun. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

