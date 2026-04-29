Nooshi var ett unikt år – V tillbaka med eget firande

Vänsterpartiet är nu tillbaka med ett eget firande i Gästgivarehagen på första maj. Foto: Arkivbild

Förra året bröt Vänsterpartiet sin nya tradition med ett eget firande på första maj i Vimmerby. Men det berodde bara på Nooshi Dadgostars besök i Hultsfred. – I år blir det ett rejält firande i Gästgivarehagen igen, säger Lars Johansson (V).

När Socialdemokraterna samarbetade med Moderaterna i majoritetsställning för ett tiotal år sedan valde Vänsterpartiet att satsa på ett eget första maj-firande.

Traditionen bröts förra året, men det berodde helt enkelt på att partiledaren Nooshi Dadgostar kom till Hultsfred för ett stort firande av arbetarrörelsens dag där.

– Det var bara Nooshi som gjorde att det blev så och i år blir det rejält firande i Gästgivarehagen igen. Det är traditionsenligt nuförtiden, säger Lars Johansson (V).

Firandet börjar redan på förmiddagen och det blir tal, musik och godisregn. Dessutom delar man ut sitt medborgarpris och vem som blir årets pristagare avslöjas först på första maj.

– Annars blir det stort fokus på musiken.

Det är lokala och unga punkbandet Taggtråd som uppträder samt Hultsfreds Kontrollslakteri.

Lyfter lokala frågor

Tal kommer att hållas av Lars Johansson, som snart lämnar som förstanamn, och hans efterträdare Erik Andersson kommer också prata.

– Parollen är maktskifte, men det är såklart på riksnivå. Det blir nog en del centrala delar, men mycket lokalt också.

Vad blir fokus lokalt?

– Vi tycker att vi är inne på rätt väg. Det har blivit ordning och reda med oss och nu gäller det att fortsätta med ordning och reda i välfärden. Det handlar om satsningar på olika sätt. För oss är det en stor utmaning med bemanningsfrågan och en viktig fråga för oss är att det blir mer attraktivt att jobba i omsorgen. Kosten har kommit upp väldigt mycket på slutet, för både barn och äldre.

Vad handlar det om?

– Det är med utgångspunkt brukare. Våra barn och äldre ska äta mat som det är kvalitet på och där är vi beredda att göra ekonomiska satsningar. Det är ungefär vad vi har sagt. Vi fokuserar också på barn och skola, så det är välfärdens kärna kan man säga. Vi vill fortsätta få mindre barngrupper.

Ansluter till S första maj-tåg

Efter cirka två timmar i Gästgivarehagen är avsikten att ansluta till Socialdemokraternas första maj-tåg.

– Vi tycker att det här är viktigt och även om det är en relativt ny tradition, så tycker vi att det är kul att vi kan ha det. Vi samkör det här lite i regionen och det blir ett stort firande i Kalmar och ett här i norr. Hultsfred kör sitt eget, men Kinda och Västervik tillhör oss också.