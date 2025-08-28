JUST NU: MÄN HÄKTAS EFTER BROTTSRAID I HULTSFRED

De två män som greps efter en omfattande stöldraid i Hultsfred under natten mot måndagen häktas. Det beslutade Kalmar tingsrätt under torsdagseftermiddagen.

Det var strax innan klockan 05 på måndagsmorgonen som ett vittne slog larm efter att ha sett hur en person slog sönder en ruta och tog sig in på Lindblomskolan i Hultsfred.

När polisen kom till platsen en stund senare var det inte någon kvar där. En av polisens hundar fick dock upp ett spår och vid klockan 06.40 anträffades och greps en man i 50-årsåldern hemmahörande i Skåne. 25 minuter senare hittades även hans kumpan, en man i 40-årsåldern bosatt på småländska höglandet. Båda männen har dock kopplingar till trakten sedan tidigare.

Då ska åtal vara väckt

Utöver inbrottet på Lindblomsskolan misstänks de också för en rad andra brott som inträffade samma natt. Det handlar om inbrott på Hultsfreds gymnasium, stöld från en äldre kvinna på Västra Långgatan samt stöld ur bilar som stod parkerade på Hedenbergsgatan.

Under torsdagens häktningsförhandling beslutade Kalmar tingsrätt att häkta de båda männen misstänkta för dessa fyra stölder. Ingen av dem är dock belagd med restriktioner.

Listan på brott som männen misstänks för under den aktuella natten är dock längre än så, och under onsdagen antydde åklagare Nina Erlandsson att det kan tillkomma mer under utredningens gång.

Åtal ska vara väckt senast den 11 september.