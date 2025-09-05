Elstängsel hindrar fritidshusägare från att ta sig till sina bostäder

Två fritidshusägare, en kvinna i 70-årsåldern och en man i 45-årsåldern, har gjort varsin anmälan gällande egenmäktigt förfarande mot en man i 50-årsåldern.

De två målsägandena uppger i polisanmälan att en man i 50-årsåldern har satt upp ett elstängsel som hindrar dem från att ta sig till sina fritidshus i Vimmerbytrakten.

– Målsägandena menar på att man inte kan ta sig till fritidshusen på ett bra sätt eftersom man blir hindrad av elstängslet. Elstängslet försvårar tillgängligheten till fritidshusen. Det upptäcktes i går, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Målsägandena nämner i polisanmälan att de inte är överens med misstänkt gällande in- och utfartsservitut.

– Det brukar vara upphov till tvistemål och vi får utreda om det är ett brott eller ej. Det är en tvist som ligger bakom detta, säger Ulf Gollungberg.

En man i 50-årsåldern är uppsatt som misstänkt för egenmäktigt förfarande.