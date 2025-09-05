LÄNET: FYRA YNGLINGAR ÅTALAS FÖR FÖRNEDRINGSRÅN

Fem unga personer bedöms ha varit inblandade i två rån i Kalmartrakten tidigare i år. Genrebild. Foto: MostPhotos

Fyra barn i 15-årsåldern åtalas för ett grovt rån i Kalmar. Två personer hotades bli beskjutna med luftpistoler och en av dem blev det också.

Den 26 februari i vintras attackerades två personer på Axel Oxenstiernas väg i Kalmar Personerna fick flera vapenliknande föremål riktade mig sig, slag och sparkar. Det ena offret besköts även med ett luftvapen och fick skottskador. Rånarna fick med sig kontanter, airpods, bälten, armband och mobiltelefoner.

Åklagaren anser att rånet ska bedömas som grov. Det beror på att gärningspersonerna varit flera, utövat kraftigt våld när offren låg ned, skjutit mot en av dem och avslutat gärningen med att tvinga de drabbade att klä av sig och spelat in en film med förnedrande inslag.

Gärningspersonerna hotade att sprida filmen om de drabbade tog kontakt med polisen och alla fyra åtalas även för övergrepp i rättssak.

En av de inblandade under 15 år

Två av de inblandade förnekar brott medan en erkänner. Bevisningen består bland annat av foton, mobiltömningar, vittnesuppgifter och filmerna.

En av de fyra är under 15 år och där går åklagaren fram med en bevistalan. Den personer vidgår händelseförloppet, men förnekar brott. Tingsrätten kommer att avgöra om personen är skyldig till brott, men någon påföljd blir det inte.

Tre åtalas för ett annat rån

I samma åtal tar åklagaren även upp ett annat rån i Kalmartrakten. Den 2 mars blev en man rånad i Färjestaden. Han blev av med sin jacka och en keps. Personen fick flera slag och sparkar och gärningspersonerna visade även upp ett vapen. Tre personer bedöms skyldiga. Det handlar om två av personerna som var del av det andra rånet, bland annat den minderårige, och ytterligare en pojke.

De två rånare som är straffmyndiga åtalas även för ringa vapenbrott eftersom de haft en kolsyrepistol. Även här går åklagaren fram med en bevistalan mot den minderårige. Bevisningen består exempelvis av filmer, olika konversationer och foton.

Av de fem åtalade är fyra pojkar och en flicka. Alla är i 15-årsåldern. Tre av dem greps i början av mars, men släpptes kort därefter.