BARN SKADADES I HUNDATTACK I LÖNNEBERGA I HELGEN

Ett barn i tioårsåldern skadades efter att ha blivit attackerad och biten av hund i Lönneberga i lördags.

Polisen har fått in en anmälan om brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter och vållande till kroppsskada efter en händelse i Lönneberga vid 11-tiden i lördags.

En hundägare har låtit hunden springa lös på tomten. Målsägandes mamma uppger att sonen var ute för att sälja jultidningar, gick in på en tomt, öppnade en grind och blev därefter attackerad och biten av en hund. Hundägaren kom för att avbryta attacken.

Målsägande behövde uppsöka sjukvård då han åsamkades blåmärken, sår på skinkan och fick sy några stygn.

Målsägande är en pojke i tioårsåldern. Hundägaren som ska vara en kvinna misstänks för brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter och vållande till kroppsskada.