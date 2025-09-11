11 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FLERA MOTORCYKLAR STULNA FRÅN GARAGE I VIMMERBY

Foto: MostPhotos

FLERA MOTORCYKLAR STULNA FRÅN GARAGE I VIMMERBY

KRIM 11 september 2025 12.33

Polisen har fått in en anmälan om att flera motorcyklar och mc-släpfordon har stulits från ett garage i Vimmerby. 

Annons:

Polisen har fått in en anmälan om stöld och urkundsförfalskning. Tre personer misstänks för att ha berett sig tillträde till ett garage i Vimmerby och tillgripit en mängd gods. Det handlar om flera motorcyklar och mc-släpfordon. 

– Det är sju omnämnda fordon och till detta en stor mängd reservdelar, verktyg och maskiner. Det uppskattade godsvärdet ska vara minst 200 000 kronor, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby. 

Enligt målsägande ska de misstänkta personerna ha skrivit över fordonen på sig. 

– Man har förfalskat några namnteckningar och registrerat fordonen på sig. Man har skrivit över fordonen på sig och gjort ett ägarbyte utan ägarens medgivande, säger Håkan Karlsson. 

Målsägande, en man i 90-årsåldern, anmäler en man 35-årsåldern, en man i 65-årsåldern och en kvinna i 65-årsåldern som misstänkta för brotten. De misstänkta personerna ska vara hemmahörande i Skåne. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt