JUST NU: Män åtalas för en lång rad brott efter stöldraid i Hultsfred

De två män som har suttit häktade sedan i slutet av augusti misstänkta för en stöldraid i Hultsfred åtalas nu. I den stämningsansökan som lämnades in på torsdagsmorgonen kan man läs att åklagaren vill få dem fällda för en lång rad förseelser.

Det var vid 05-tiden på morgonen den 25 augusti som ett vittne larmade polisen efter att ha sett hur en person slog sönder en ruta och tog sig in på Hultsfreds gymnasium.

När polisen kom till platsen en stund senare var det inte någon kvar där. En av polisens hundar fick dock upp ett spår och vid klockan 06.40 anträffades och greps en man i 50-årsåldern hemmahörande i Skåne. 25 minuter senare hittades även hans kumpan, en man i 40-årsåldern bosatt på småländska höglandet.

Männen häktades tre dagar senare, den 28 augusti, då misstänkta för fyra stölder.

Sju stölder och ett inbrott

Under torsdagsmorgonen lämnade kammaråklagare Ida Nilsson in sin stämningsansökan mot de båda männen till Kalmar tingsrätt.

I den kan man läsa att männen misstänks för sju stölder och en inbrottsstöld. 40-åringen misstänks också för skadegörelse efter den krossade rutan på gymnasiet.

Inne på gymnasiet ska diverse gods ha stulits, bland annat en dator. Vidare handlar det om att de två männen misstänks för att ha stulits gods från ett antal garage, uthus och altaner tillhörande fastigheter i närheten, till ett sammanlagt värde om cirka 15 000 kronor. Man ska också ha brutit sig in i en husbil och där stulit gods värt ytterligare 15 000 kronor.

Till huvudförhandlingen har en mängd vittnen kallats för att styrka åtalet. Bland andra bevis märks bland annat dna och övervakningsfilm. I förhör har de båda männen varken erkänt eller förnekat brott.