JUST NU: AVSPÄRRNINGEN HÄVD – BILEN BORTFRAKTAD

Polisen har nu hävt avstängningen av den väg utanför Vimmerby där en bil brann i går kväll och en person avled. Polisens rubricering är fortsatt mord. Foto: Jakob Karlsson

Den bil som började brinna utanför Vimmerby i går kväll är nu bortfraktad, avspärrningen hävd och vägen öppen igen. Den person som hittades avliden är förd till rättsmedicin.

Det var vid 19-tiden på lördagen som räddningstjänst, polis och ambulans larmades om en bilbrand på länsväg 812, i höjd med Gebo, strax väster om Vimmerby.

Senare under lördagskvällen kunde vi rapportera att polisen var kvar på platsen och hade dragit igång en utredning om grovt brott. Tidigt i morse bekräftade sedan polisen att en avliden person hade hittats i samband med bilbranden och att ärendet utreds som mord. Personen är ännu inte identifierad.

"Måste utreda ordentligt"

När vi var på plats i morse spärrades vägen av och en läkare släpptes in till det som polisen misstänker kan vara en brottsplats.

Strax efter klockan 11 på söndagsförmiddagen hävdes avspärrningen sedan både den utbrunna bilen och den avlidna personen förts bort från platsen. Vägen är nu åter öppnad för trafik

– Den avlidna personen är förd till rättsmedicin för rättsmedicinsk undersökning av kroppen, berättar Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

– Bilen är tagen i beslag för vidare undersökning. Rubriceringen är fortsatt mord, men det finns i nuläget inget som tyder på att ett mord är begånget, men vi måste utreda det ordentligt.

