Hittades i familjens pool – två män döms för stöldräden i Hultsfred

En av männen döms till fängelse efter stöldräden i ett grannskap i Hultsfred i slutet av sommaren. Foto: MostPhotos

Två män döms för den nattliga stöldräden i Hultsfred i slutet av augusti. En av dem döms till fängelse och den andra till skyddstillsyn.

Det var vid 05-tiden på morgonen den 25 augusti som ett vittne slog larm till polisen efter att man sett hur en person tog sig in på Lindblomskolan i Hultsfred. Polisen kom till platsen en stund senare, men då var inte någon kvar.

Polisens hundar fick upp ett spår och vid 06.40-tiden anträffades och greps en man i 50-årsåldern. 25 minuter senare hittades även hans kumpan, en man i 40-årsåldern.

Tre dagar senare häktades männen misstänkta för flera stölder. De båda har suttit häktade sedan dess och tidigare i höstas lämnade åklagaren in stämningsansökan mot de båda männen.

Männen åtalades då för sex stölder och en inbrottsstöld under den här stöldräden. Den äldre av de två misstänktes även för en skadegörelse, då en ruta på gymnasiet i Hultsfred hade krossats.

Slumpmässiga saker stulna

Tingsrätten konstaterar att ett grannskap i Hultsfred tidigt på morgonen den aktuella natten utsattes för ett stort antal inbrott. Tjuvar hade varit inne på ett flertal villatomter och stulit saker ur garage, fordon och bodar.

Utöver det tog man sig alltså in på två olika skolor.

Enligt rätten var sakerna tjuvarna plockat på sig slumpmässiga och i stor utsträckning utan något vidare värde. Det rörde sig bland annat om kläder, trädgårdsredskap, barnteckningar, chilifrukter, hundbajspåsar, en bilstereo och en cykel.

Stöldgods från de olika platserna låg utspritt i hela grannskapet och var sammanblandat med varandra.

Hittades i poolen

Polis kallades till området efter att många slagit larm. Hemma hos en familj i Hultsfred hittades den yngre av de två simmandes i en pool kraftigt narkotikapåverkad.

Flera andra som drabbats observerade två under natten. En familj bad den äldre, som stod på deras uppfart med en påse, att ge tillbaka grejerna och mannen lyssnade och bad om ursäkt. Samtidigt såg de att den andre mannen stod en bit bort och urinerade på deras mur.

På en övervakningsfilm från gymnasiet i Hultsfred syns de två röra sig runt skolan och rycka i dörrar. Den äldre av de två ses också slå sönder en ruta med en högaffel och sedan slänga den i rabatten.

Stöldgods från de olika stölderna har också anträffats lite överallt i det här drabbade bostadsområdet.

Döms till fängelse

De båda tilltalade männen har sagt att de hade brukat en stor mängd narkotika och alkohol innan den aktuella natten och att de helt saknar minnesbilder från den.

Den äldre av de två, som är skriven i Hultsfreds kommun, har sagt att han "uppenbarligen" haft en del i dessa stölder och att han skäms och vill ta ansvar för det han har gjort. Den yngre, som är skriven på småländska höglandet, säger att det utifrån bevisningen ser ut som att han begått de här stölderna och att han känner med målsägandena.

Att männen varit på en stöldräd i grannskapet är uppenbart, enligt tingsrätten. En av männen frikänns dock från en av stölderna, då det inte finns något som talar för att han var med på den.

Den yngre av de två döms för sammanlagt sex stölder, inbrottsstöld, häleri och olovligt brukande. De övriga brotten begicks tidigare under året i en annan kommun. Han förekommer sedan tidigare under 28 avsnitt i belastningsregistret och dömdes så sent som i maj till sju månaders fängelse. Den domen är dock överklagad och har inte vunnit laga kraft ännu. Nu döms han för stöldräden i Hultsfred till ett år och sex månaders fängelse.

Slipper fängelse

Den andra mannen förekommer under 48 avsnitt i belastningsregistret och döms för fem stölder samt inbrottsstöld. Hans påföljd blir skyddstillsyn med en särskild behandlingsplan. Det är enligt rätten tydligt att mannen begått den aktuella brottsligheten mycket på grund av sin missbruksproblematik.

De ska tillsammans betala drygt 12 000 kronor i skadestånd till Hultsfreds kommun samt 500 kronor till ett par för stulna skor.