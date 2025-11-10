Kvinna misstänks ha blivit drogad på krog i Vimmerby

En kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby misstänks ha blivit drogad på en krog i Vimmerby under natten mellan lördag och söndag.

Någon gång mellan klockan 01.30 och 02.10 under natten mellan lördag och söndag ska en kvinna i 20-årsåldern helt plötsligt blivit okontaktbar på en krog i Vimmerby.

– En kompis till tjejen upplever att hon helt plötsligt blev okontaktbar. Kompisen har haft ganska bra koll på hur mycket som har druckits och tycker att så här illa ska det inte bli i förhållande till vad de hade druckit under kvällen. Hon pendlar i medvetande och blir därefter avförd med ambulans till Västerviks sjukhus. Man misstänker att hon har blivit drogad på krogen, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Händelsen rubriceras som misshandel.

– Det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet. Vi håller på och tittar på det för att se om det finns något att gå vidare med, säger Hampus Haag.

Polisen har ingen information om hur kvinnan mår efter händelsen.