Kvinna lurades – slipper bli betalningsskyldig till kreditföretag

En kvinna i 75-årsåldern från Vimmerby kommun gör en polisanmälan om försök till bedrägeri.

Målsägande fick under onsdagen ett sms från en betaltjänst om att en transaktion hade avvisats. Det fanns med ett telefonnummer som man skulle ringa vid frågor och målsägande gjorde det. Där framkommer det att det har tagits ut ett kreditkort i målsägandes namn och hon blir därför ombedd att logga in med sitt BankID, vilket hon ska göra för att de ska hjälpa henne att få bort kreditkortet.

– De säger att hon måste ta bort appen i 24 timmar och sedan registrera sig på nytt. Det gör inte målsägande utan hon avslutar samtalet och förstår att det är bluff och båg, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Det upptäcks senare att det finns en transaktion på 24 000 kronor på kreditkortet, något som troligtvis skapades när hon loggade in med BankID och när bedragaren sa att de skulle hjälpa henne att ta bort kreditkortet.

– Målsägande har pratat med banken och kommer inte bli betalningsskyldig till kreditföretaget i och med att hon har blivit lurad. Det landar som försök till bedrägeri i och med att det blir ingen ekonomisk förlust för målsägande, säger Hampus Haag.

En anmälan om försök till bedrägeri har upprättats.