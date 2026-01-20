20 januari 2026
Kvinna fick hotfullt sms – anmäler olaga hot

Foto: MostPhotos

KRIM 20 januari 2026 11.01

En kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby kommun gör en polisanmälan gällande olaga hot.

Målsägande har fått ett sms som hon har uppfattat som ett hot och anmäler detta enligt olaga hot. Målsägande är en kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby kommun och misstänkt en jämnårig kvinna från Tyresö kommun. Smset skickades under måndagseftermiddagen.

Vad var det för typ av hot?

– Jag vet inte vad jag ska svara på det utan att gå in för mycket på vad det stod. Jag kan inte förklara det bättre än att hon har fått ett meddelande som hon uppfattar som hotfullt, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

