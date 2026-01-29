Tonåring på elsparkcykel fastnade i hastighetskontroll – nu döms han

En tonårig pojke på elsparkcykel fastnade i polisens fartkontroll. Nu har han fällts av Kalmar tingsrätt.

Det var i slutet av oktober som killen, som är i 15-årsåldern, kom körande på en elsparkcykel i Vimmerby. På Vimmerbyallén fastnade han i en poliskontroll där det kunde konstateras att elsparkcykeln kom upp i en sådan hastighet att den var att likställa med minst moped klass 2, vilket han inte hade behörighet att köra.

Pojken har stått åtalad för olovlig körning, vilket han nu döms för. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Pojken ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

I förhör har pojken erkänt gärningen.