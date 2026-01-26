Katt omhändertogs och avlivades – kvinna åtalas för grovt djurplågeri

Bilden är en genrebild och katten på bilden är inte den som omskrivs i texten. Foto: Pixabay

När Länsstyrelsen fick larm om en svårt vanvårdad katt i Hultsfred ryckte man ut direkt. Den kraftigt avmagrade och multisjuka katten, som bland mycket annat hade en tumör och en förskjuten underkäke, omhändertogs, undersöktes och avlivades samma dag.

I september 2025 anmälde Länsstyrelsen Kalmar län en kvinna i Hultsfred för grovt djurplågeri. Man menade att kvinnan under ett par månader under våren samma år utsatt sin 17-årige hankatt för onödigt lidande genom att inte ge honom nödvändig vård eller avliva honom.

Det hela uppdagades efter ett klagomål som kom in till Länsstyrelsen i mitten av april 2025.

”(Kattens namn) har varit utsatt för ett allvarligt lidande efter att haft en tumör i käken som brutit ned käkbenet och varit smärtsamt. Problemet med käken och tänderna har pågått under en längre tid, antagligen flera månader. Katten har också haft muskelatrofin och avmagring som antingen berodde på tumörsjukdom eller otillräckligt födointag då katten, på grund av tumören, inte kunde äta. (Kattens namn) hade behövt besöka veterinär betydligt tidigare”, skriver länsstyrelsen i sin anmälan.

”Skinn och ben”

Den 16 april fick Länsstyrelsen tag på Hultsfredskvinnan via telefon och hon berättade då att katten tappade tänder så han blödde ur munnen, att han var svullen om underkäken, hade svårt att stänga munnen och att tungan ibland hängde ut.

När kvinnan uppmanades att omedelbart ta katten till veterinären förstod hon det men sa att hon inte hade möjlighet att göra det själv och hade ingen som kunde hjälpa henne.

Länsstyrelsens personal åkte då samma dag till kvinnans bostad i Hultsfred för att göra en kontroll av katten, som mötte dem i dörren. Enligt personalen kunde man tydligt se revbenen och ryggraden på katten, och när man rörde katten ”var den skinn och ben, en etta på en niogradig hullbedömningsskala”, skriver Länsstyrelsen i sin rapport.

Beslut om avlivning

Länsstyrelsen tog ett muntligt beslut om att omgående omhänderta katten. Den undersöktes senare samma dag av veterinär på djurkliniken i Högsby, som konstaterade att katten var svårt multisjuk och i ett bedrövlig skick.

Bland annat hade hela underkäken förflyttats åt vänster, pälsen var ihopklibbad med blod, katten var uttorkad och hade kraftigt blåsljud på hjärtat, hade en massiv tumör i munhålan, ett stort antal lösa tänder, päls saknades på stora delar av kroppen med mera.

Veterinären bedömde att katten behövde avlivas av djurskyddsskäl för att skonas från ytterligare lidande. Länsstyrelsens personal beslutade då att så omedelbart skulle ske.

”Det blev liksom inte av”

Den misstänkta kvinnan, som är i 65-årsåldern, åtalades under måndagen misstänkt för grovt djurplågeri. Enligt kammaråklagare Ida Nilsson har kvinnan utsatt sin katt för lidande utan att det fanns godtagbara skäl.

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen inneburit ett allvarligt lidande för katten”, skriver åklagaren i sin stämningsansökan.

Den tilltalade kvinnan förnekar brott. I förhör har hon sagt att katten alltid har mått bra hos henne och även gjorde det när han omhändertogs.

Trots Länsstyrelsens bedömning, veterinärens dom samt förundersökningens skakande bilder av katten, menar kvinnan att hon trodde att kattens blödningar från munnen bara berodde på någon tappad tand och att hans avmagring orsakats av mask i magen.

På frågan varför hon inte har bett någon att hjälpa henne att köpa medicin på apoteket eller kontakta veterinär har kvinnan svarat att ”det blev liksom inte av”.

Fotnot: På grund av obehaget och styrkan i bilderna på katten från polisens förundersökning har vi valt att inte publicera dem här.