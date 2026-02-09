Här är senaste nytt från stora branden – förhör ska hållas

Under söndagen fick räddningstjänstpersonal från flera olika kommuner bekämpa en kraftig brand i en industribyggnad i Storebro. Branden var svårsläckt och en utredning om mordbrand är inledd.

Det var vid 07.30-tiden på söndagen ett larm om en brand i industribyggnad kom. Det rörde sig om lokaler som används som båtlager och branden var ordentligt svårsläckt. En tid vällde det ut kraftig rök från taket.

Inledningsvis uppmanades boende i Storebro att hålla fönster och dörrar stängda och branden påverkade även elförsörjningen i samhället. Ingen person kom till skada och vid 17.30-tiden var insatsen avslutad.

– Insatsen är avslutad och vi efterbevakar nu på ägarens bekostnad, en kostnad som försäkringsbolaget sedan tar. I och med att det är svårt att bevaka och kontrollera det själv gör vi det åt ägaren och det blir försäkringsbolaget som kommer betala kostnaden som sker från nu och i natt, säger Joakim Jansson.

Han var mycket nöjd med insatsens utförande.

– Det har gått jättebra. Alla har kämpat, slitit, samverkat och gjort sitt yttersta. Med lite tur och en hel del skicklighet lyckades vi begränsa branden så att den inte spred sig vidare till de övriga byggnaderna. Då hade det blivit en riktigt, riktigt stor skada.

Ska ske en teknisk undersökning

Polisen upprättade en anmälan om mordbrand. Niclas Juneskog, utredare vid polisen, säger så här på måndagen.

– Det är rubricerat som mordbrand utifrån att vi inte vet orsaken till branden. Vi misstänker inte att någon har anlagt den, men vi vet inte orsaken till att byggnaden har antänt. Eftersom vi inte vet vad som antänt utreder vi det som mordbrand. Det är för att öppna en större verktygslåda.

En kritiminalteknisk brandplatsundersökning kommer nu ske.

– Det ska ske under veckan, men det är oklart vilken dag det blir. Jag vet inte det nu, säger Niclas Juneskog.

Området är avspärrat.

– Det kommer vara avspärrat fram till dess att kriminalteknikerna kommer dit. Det är några förhör som ska hållas också, men det är vittnesförhör.

HÄR kan du läsa allt om gårdagens insats i Storebro.