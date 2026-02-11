Våldtäktsdömd spottade snus i ansiktet på kassörska – döms på nytt

En man, som nyligen dömts till fängelse för våldtäkt, spottade snus i ansiktet på en kassörska i Kalmar för ett år sedan. Nu döms han även för ofredande.

Det var i slutet av januari förra året som händelsen inträffade på Coop Forum i Kalmar. Den kvinnliga kassörskan nekade mannen att köpa snus den aktuella dagen, eftersom han saknade legitimation.

Kunden ska ha sagt att hon borde förstå att han var över 18 år gammal eftersom han hade arbetskläder på sig. Han fick ändå inte köpa snus och började förolämpa kvinnan. Efter några minuter kom han tillbaka och den här gången hade han med sig legitimationen.

Eftersom kassörskan tyckte att han varit så oförskämd tidigare nekade hon ändå honom från att köpa snus. Då blev mannen ännu argare och spottade en snusprilla på henne.

Nyligen dömd för våldtäkt

Kvinnan lyckades ducka och undvek snusprillan, men kände ändå hur hon fick spott i ansiktet. En övervakningsfilm ger tydligt stöd för kassörskans uppgifter och mannen har själv valt att tiga om händelsen.

Mannen döms nu för ofredande. Så sent som i juni 2025 dömdes mannen, som är i 25-årsåldern och bosatt i Nybro kommun, till fängelse i tre år och sex månader för bland annat våldtäkt av hovrätten.

Det här brottet anses vara utan nämnvärd betydelse jämfört med det han tidigare är dömd för. Därför avser hans tidigare påföljd även detta brott.

Mannen döms också att betala skadestånd till kassörskan med 10 000 kronor för den kränkning hon utsatts för.