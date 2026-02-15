Män från Hultsfred stal från butik i Vimmerby – nu döms de

Två män bosatta i Hultsfreds kommun döms för att ha stulit från en butik i Vimmerby. Trots att de fångades på övervakningsfilm förnekade de brott.

Det var den 22 november förra året som de två männen, som är i 25- respektive 35-årsåldern, besökte Dollarstore i Vimmerby.

Där fattade en anställd misstankar mot männen och gick därför till personalrummet för att följa männen på övervakningskamerorna. Den anställde ska då ha sett hur männen började plocka på sig saker i butiken, bland annat parfym, en jacka, hudkräm och hörlurar. Därefter larmade den anställde polisen som kom till platsen, fick kontakt med männen utanför butiken och beslagtog de aktuella varorna som männen hade på sig.

Syns på övervakningsfilm

De båda männen har nu stått åtalade för ringa stöld, vilket de också fälls för.

Åklagaren åberopade som bevisning bland annat stillbilder från övervakningsfilm, övervakningsfilm, beslagsprotokoll och fotografier av de varor som beslagtagits.

På den av åklagaren åberopade övervakningsfilmen syns de båda männen inne på Dollarstore i Vimmerby. De syns både var för sig och tillsammans. Bland annat syns hur en av dem öppnar förpackningar och stoppar varor i fickan. Bredvid honom står den andre mannen och tar emot och gömmer de tömda förpackningarna, konstaterar tingsrätten.

Förnekar brott

Männen har trots det förnekat brott. De har i stället uppgett att de har köpt varorna i en annan butik tidigare under dagen samt att de fick en del av varorna av en annan kompis utanför butiken i Vimmerby.

Den förklaringen bet dock inte på Kalmar tingsrätt, utan man ansåg att åtalet var styrkt. Påföljden för de båda männen bestämdes till 60 dagsböter om 50 kronor, totalt 3 000 kronor, respektive 60 dagsböter om 60 kronor, 3 600 kronor.

Solidariskt ska de dessutom betala 427 kronor i skadestånd till butiken samt 1 000 kronor vardera till brottsofferfonden.

Av de varor som männen tog var det endast jackan som var i sådant skick att den kunde säljas.