BEKRÄFTAR: MÅLVAKTSDUON HELT FÖRLORAD FÖR VIMMERBY

Eltonius hämtades från Tingsryd och stod för en i stora delar magnifik insats i Vimmerby. Framförallt under hösten var Eltonius ofta Vimmerbys absolut bästa och viktigaste spelare.

Tidigare i år kom det ut uppgifter om att han skrivit på för Nybro, men det dementerades först. I vår intervju med tidigare Nybro-keepern Tex Williamsson gick han ut med att Eltonius var klar för vikingarna och mycket talar för att det blir så.

Idag tackade Vimmerby av Eltonius.

"Pontus Eltonius kom till Vimmerby Hockey inför förra säsongen – och visade direkt vilken kvalitet han stod för och att han var redo att plocka fram fler nivåer. Under säsongen har Pontus klivit fram flera gånger och räddat matcher åt laget med ett lugnt och stabilt målvaktsspel. När Robin var i Leksands IF under hösten tog Pontus ett stort ansvar och levererade prestationer som gav laget tillit och möjligheter att ta en och annan “skalp” längs vägen", skriver VH på sociala medier.

Eltonius stod 36 matcher och hade en räddningsprocent på 90,7.