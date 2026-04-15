Skallade man flera gånger – man åtalas för misshandel

En man i 20-årsåldern åtalas för misshandel. Han ska ha slagit och skallat en annan man i Vimmerby den 6 februari i år.

Händelsen inträffade på en restaurang i Vimmerby. Enligt stämningsansökan ska den åtalade mannen upprepade gånger slagit målsägande flera gånger i ansiktet med knuten näven.

Den misstänkte ska även ha skallat målsägande i huvudet flera gånger.

Av misshandeln orsakades Vimmerbybon, som också är i 20-årsåldern, både smärta och blodvite.

Den åtalade mannen nekar till brott. Den som ska ha blivit misshandlad yrkar skadestånd med 6 150 kronor. 5 000 av dessa för kränkning och 800 kronor för en förstörd luvtröja och 350 kronor för ett trasigt halsband.

Det ska finnas ett kort videoklipp där delar av händelseförloppet fångats och det finns även bilder på hur målsägande såg ut efter händelsen. Ett par vittnen kommer också att höras om vilka iakttagelser de gjorde.