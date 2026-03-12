12 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Mardrömsresan: Vaknade fem mil för sent och blev bestulen

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Mardrömsresan: Vaknade fem mil för sent och blev bestulen

KRIM 12 mars 2026 11.02

En man skulle åka från Eksjö till Vimmerby men somnade på bussen och vaknade i Västervik. Men eländet slutade långt ifrån där.

Annons:

Det var strax efter halv åtta på tisdagskvällen som mannen i 45-årsåldern satte sig på bussen i Eksjö kommun och skulle åka till Vimmerby. Nu föll det sig inte bättre än att mannen somnade på bussen och vaknade först när den nådde sin slutstation i Västervik runt klockan 21.30.

Den nyvakne mannen glömde då att han hade sin elsparkcykel i bussens bagageutrymme och fick alltså inte med sig den. När man senare kontrollerade bagageutrymmet fanns elsparkcykeln inte kvar där.

En anmälan om stöld har upprättats.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt