Mardrömsresan: Vaknade fem mil för sent och blev bestulen

En man skulle åka från Eksjö till Vimmerby men somnade på bussen och vaknade i Västervik. Men eländet slutade långt ifrån där.

Det var strax efter halv åtta på tisdagskvällen som mannen i 45-årsåldern satte sig på bussen i Eksjö kommun och skulle åka till Vimmerby. Nu föll det sig inte bättre än att mannen somnade på bussen och vaknade först när den nådde sin slutstation i Västervik runt klockan 21.30.

Den nyvakne mannen glömde då att han hade sin elsparkcykel i bussens bagageutrymme och fick alltså inte med sig den. När man senare kontrollerade bagageutrymmet fanns elsparkcykeln inte kvar där.

En anmälan om stöld har upprättats.