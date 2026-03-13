VIMMERBYFÖRETAGARE OCH HANS VD ÅTALAS – RISKERAR FLERA ÅRS FÄNGELSE

Efter tre års utredning åtalas nu två män från Vimmerby misstänkta för bland annat grovt skattebrott. Foto: MostPhotos

I tre år har Ekobrottsmyndigheten utrett en tidigare Vimmerbyföretagare för nio fall av grovt skattebrott. Nu är utredningen klar och företagaren samt hans tidigare anställde vd, även han från Vimmerby, åtalas för en rad brott och riskerar flera års fängelse.

Vimmerbyföretagaren, som är i 55-årsåldern, byggde upp en stor elektronikkoncern som försattes i konkurs under 2022.

I september året därefter häktades han misstänkt för nio fall av grovt skattebrott. Han hade då flyttat till Spanien och greps efter att en europeisk arresteringsorder utfärdats och fördes till Sverige. Ex-företagaren satt sedan häktad till slutet av oktober 2023, men blev då släppt på fri fot.

Den misstänkte mannen har tidigare utretts för skattebrott, men friats. De brott som han nu misstänks för har koppling till den stora momshärva inom mobilbranschen som varit omskriven under de senaste åren. Brottstiden är mellan 2020 och 2021.

Nu är den tre år långa utredningen klar. Den stämningsansökan som har lämnats in är på 18 sidor och hela förundersökningen består av 5 000 sidor. Ex-företagaren och hans tidigare anställde vd, en man i 35-årsåldern bosatt i Vimmerby, åtalas för grovt skattebrott och näringspenningtvätt. I 35-åringens fall har åklagaren också angett ett alternativt åtal till det grova skattebrottet, vilket är medhjälp till grovt skattebrott.

85 miljoner i felaktig moms

Enligt åklagaren har företagaren vid nio tillfällen uppsåtligen till Skatteverket lämnat oriktiga uppgifter avseende ingående moms med närmare 85 miljoner kronor. Av dessa ska den tidigare vd:n, som satt anhållen i två omgångar under 2023, ha känt till och varit del i 72 500 000 kronor, menar åklagaren. De oriktiga momsredovisningarna ska ha grundat sig på fakturor från ett företag som varit delaktigt i ett omfattande momsbedrägeriupplägg, vilket åklagaren menar att företagaren och vd:n kände till eller åtminstone borde ha känt till.

”De oriktiga uppgifterna har gett upphov till fara för att skatt om cirka 84 800 000 och åtminstone drygt 77 126 000 kr skulle undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas bolaget eller någon annan. Varje skattebrott är grovt eftersom de avsett mycket betydande belopp, ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art eftersom de utgjort ett samhällshotande angrepp mot Sverige”, står att läsa i stämningsansökan.

"Särskilt farlig art"

Båda männen åtalas också för näringspenningtvätt. Här menar åklagaren att över 350 miljoner kronor har betalats från deras företag till ett annat och att det ”uppsåtligen medverkat till åtgärder som skäligen kunde antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar och andra värden härrörde från brott eller brottslig verksamhet”, skriver åklagaren.

Samtidigt ska bolaget ha tagit emot ungefär lika mycket pengar till sina konton från ett annat företag. Totalt ska det handla om utbetalningar vid cirka 110 tillfällen och utbetalningar vid 145 tillfällen från företagets bank i Vimmerby.

”Brottet är grovt eftersom det avsett mycket betydande värden och ingått som led i en planlagd brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning och varit av särskilt farlig art”, skriver åklagaren.

Riskerar långa fängelsestraff

Mot båda de åtalade männen för åklagaren också talan om näringsförbud i tio år för att ”grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därigenom gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa”. Åklagaren menar också att åsidosättandet varit systematiskt, syftat till betydande vinning och orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada.

Totalt har åklagaren kallat nio personer till vittnesförhör. Det handlar om skatterevisorer, bokförare och andra personer som har haft uppdrag till de inblandade företagen eller i deras närhet.

Sammanställningen av den skriftliga bevisningen är över tio sidor lång och innehåller allt från mailkorrespondens och tidigare domar till rapporter, fakturor, skattedeklarationer, årsredovisningar och gjorda betalningar.

Påföljden både för grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt är fängelse i minst sex månader och högst sex år.

I förhör har båda de tilltalade männen förnekat brott.