16 mars 2026
Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

SMÄLLARE I TRE OLIKA TRAPPUPPGÅNGAR SAMTIDIGT

KRIM 16 mars 2026 11.53

I frdags vid 16-tiden small det i tre olika trappuppgångar i Bullerbyn i Vimmerby.

Det var i bostadsområdet Bullerbyn i Vimmerby som händelsen inträffade vid 16-tiden i fredags. 

– Det är samma tidpunkt på alla tre ställen, så det verkar ha varit koordinerat, säger Hampus Haag vid polisen. 

Det ska röra sig om okända personer som smällt av pyroteknik i Vimarhems trappuppgångar. 

– Det har orsakat en del skador. Anmälaren, alltså Vimarhem, fick meddelande från SOS om att brandlarmet blivit utlöst och då har man upptäckt att man smällt smällare i trappuppgången, säger Hampus Haag. 

Det ska eventuellt finnas något vittne till detta.

– Det här ska ha skett på tre ställen och det finns inga misstänkta i nuläget, men det finns lite signalement. Det ska vara ett gäng unga killar som ägnat sig åt detta. 

Tre anmälningar om skadegörelse och tre fall av brott mot ordningslagen är upprättade.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

