SMÄLLARE I TRE OLIKA TRAPPUPPGÅNGAR SAMTIDIGT

Det var i bostadsområdet Bullerbyn i Vimmerby som händelsen inträffade vid 16-tiden i fredags.

– Det är samma tidpunkt på alla tre ställen, så det verkar ha varit koordinerat, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska röra sig om okända personer som smällt av pyroteknik i Vimarhems trappuppgångar.

– Det har orsakat en del skador. Anmälaren, alltså Vimarhem, fick meddelande från SOS om att brandlarmet blivit utlöst och då har man upptäckt att man smällt smällare i trappuppgången, säger Hampus Haag.

Det ska eventuellt finnas något vittne till detta.

– Det här ska ha skett på tre ställen och det finns inga misstänkta i nuläget, men det finns lite signalement. Det ska vara ett gäng unga killar som ägnat sig åt detta.

Tre anmälningar om skadegörelse och tre fall av brott mot ordningslagen är upprättade.