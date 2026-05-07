MAN TOTALT GRUNDLURAD – BLEV AV MED JÄTTEBELOPP

En man från Hultsfred blev grundlurad och har förlorat ett stort belopp.

En arg uppringare fick mannen att lämna en form av deposition på sammanlagt drygt 180 000 kronor. Detta för att hans telefon inte skulle stängas av. Nu är pengarna borta.

Det hela ska ha börjat under den första veckan i mars månad. En man i 65-årsåldern, hemmahörande i Hultsfreds kommun, blev då uppringd av en man som påstod sig komma från en känd teleoperatör.

– Man skulle sälja abonnemang eller åtminstone förändring av abonnemanget. Det skulle bli billigare för målsägaren, uppger Hampus Haag vid polisen.

Det här gick mannen från Hultsfreds kommun med på. En stund senare blir han uppringd igen, den här gången dock av en annan man från samma företag.

– Han påstår då att målsägande gjort ändringar i sitt abonnemang och beskrivs av målsägande vara ganska irriterad.

Blev grundlurad

Då får mannen till sig att hans telefon kommer stängas av om han inte lämnar en deposition på 145 000 kronor plus moms.

– Depositionen skulle han få tillbaka efter 90 dagar och då skulle inte telefonen stängas av. Han gör den här överföringen, men har nu förstått att han blivit lurad.

Nu är sammanlagt drygt 180 000 kronor borta för honom.

– Det är ett fullbordat bedrägeri och bedrägerisektionen jobbar med detta. De var säkert duktiga på att prata, men förhoppningsvis kan man få fast personerna som gjort det här.