Nytt initiativ: Hon valde att uppmuntra Kvinnojouren

Elaine Sanches, verksamhetschef, och Catarina Ekström, ordförande, fick ta emot den symboliska checken av gåvogivaren Catarina Bogren. Foto: Lotta Madestam

När Catarina Bogren var näst på tur bland de anställda på Vimmerby Sparbank att uppmuntra en förening med gåvan "Föreningshjärtat" föll hennes val på Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour. – När vi ser kvinnor runt om oss som tänker på Kvinnojouren så betyder det oerhört mycket för oss, säger verksamhetschef Elaine Sanches.

Det här var tredje gången Vimmerby Sparbank delade ut det man kallar "Föreningshjärtat". En gåva som är tänkt att stärka föreningslivet och skapa möjligheter för framtiden.

Alla anställda får varsin möjlighet att välja en lokal förening, som ligger dem lite extra varmt om hjärtat, och som man vill uppmuntra med en gåva på 5 000 kronor.

– Det delas ut ungefär en gång i månaden, så det blir ungefär 20 Föreningshjärtat-bidrag, säger vd Axel Tunek.

Tanken gick till våldsutsatta

På torsdagen var det Catarina Bogrens tur att göra en förening glad – och hennes val blev att uppmuntra Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour.

– Direkt när jag fick veta att vi anställda fick göra det här tänkte jag på er, sa hon.

Varför valde du just Kvinnojouren?

– Jag är inte så väldigt intresserad av idrott, annars finns det många idrottsföreningar här. Jag har sett er mycket på sociala medier, läst om er och förstått att det är väldigt viktigt det ni gör, fast inte många vet hur mycket det behövs. Så då tänkte jag på Kvinnojouren, motiverade hon sitt val av förening.

”Ibland tappar man lite hopp”

Föreningens ordförande Catarina Ekström och verksamhetschef Elaine Sanches var förstås jätteglada över gåvan.

– Tusen tack för att du tänkte just på oss. Ibland tappar man lite hopp, man tror att empati och solidaritet minskar, men när vi ser kvinnor runt om oss som tänker på Kvinnojouren så betyder det oerhört mycket för oss, som en ideell liten förening, sa Elaine Sanches när den symboliska checken mottogs på bankkontoret på torsdagsförmiddagen.

– Vår verksamhet är helt beroende av de här bidragen. Oavsett gåvans storlek, så betyder också tanken väldigt mycket, tillade hon.

Våldet har ökat och bidragen minskat

Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour har funnits i nästan 40 år och har hjälpt hundratals kvinnor under de åren.

– Vi har två skyddade boenden, ett här i Vimmerby och ett i Hultsfred. Men det har varit väldigt tufft, och därför blev vi oerhört tacksamma när vi fick den här gåvan. Jag blev alldeles rörd, säger Elaine Sanches.

Kvinnojouren samarbetar mycket med Kvinnojouren i Kalmar och Kvinno- och tjejjouren Vändela i Västervik.

– Våldet har ökat och bidragen minskat, så det är jätte, jättetuff. Vi har fått bidrag från Regionen i nästan fyra år, men tyvärr så har bidragen minskat. Vi fick 70 procent mindre i bidrag 2025 jämfört med året innan.

Så på föreningens – och alla våldsutsatta kvinnor och deras barns – vägnar tackade hon för gåvan.

– Vi tillägnar den här gåvan till dem, tillade Elaine.

Vet ni redan nu vad pengarna ska användas till?

– Jajamän! Varje år brukar vi skänka lite pengar till de som har bott hos oss, som har många barn och som vi vet har det svårt med ekonomin. De vill vi hjälpa att komma igång efter att de flyttat ifrån våra boenden. Vi behöver också sängkläder och handdukar. De behöver det när de flyttar, så det köper vi om och om igen.

"Föreningshjärtat" har delats ut två gånger tidigare, då Annika Åstrandh uppmuntrade Gullringens GoIF och Meddisa Begovic valde Storebro IF.