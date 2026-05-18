UNG HÄKTAD DUO ÅTALAS – SLOG UT MANNENS TÄNDER

En man i 50-årsåldern blev svårt misshandlad i Storebro i april. Nu åtalas två unga män som suttit häktade i en dryg månad för grov misshandel. De ska ha slagit ut mannens tänder och använt sig av ett basebollträ.

Det var kring midnatt natten mellan den 10 och 11 april som polis larmades till en adress i Storebro. En man i 50-årsåldern hade då blivit svårt misshandlad utomhus och tvingats föras till sjukhus.

Några timmar senare greps två män i 25-årsåldern. Båda är bosatta i Vimmerby kommun. De anhölls under lördagen och häktades sedan den 14 april.

Båda männen har nu suttit häktade i drygt en månad och på måndagen lämnade åklagaren in stämningsansökan till Kalmar tingsrätt.

Männen åtalas nu för grov misshandel. Enligt åklagaren har de två tillsammans och i samförstånd slagit och puttat mannen i huvudet/ansiktet och på kroppen så pass att hans tänder lossnade. Mannen föll även till backen och orsakades smärta och skador i form av utslagna tänder, blödningar och svullnader.

Nekar till brott

De unga männen ska ha använt basebollträ och knogjärn.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom misshandeln var förberedd, de var numerärt överlägsna samt de använde tillhyggen i form av basebollträ och knogjärn", skriver åklagaren.

Genom detta har männen visat särskild hänsynslöshet och råhet, anser åklagaren. När det gäller en av de två yrkar åklagaren i andra hand på medhjälp till grov misshandel. Detta genom att man stöttat den andra i gärningen samt förhindrat att ett vittne ingrep och hjälpte målsägande.

Eftersom ett basebollträ användes åtalas en av de två männen också för grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Den andre mannen åtalas för samma brott, då han använt knogjärn.

En av männen vidgår händelseförloppet men nekar till brott. Den andra nekar till brott men uppger sig inte ha några minnen till följd av berusning. Åklagaren kommer kalla flera vittnen till huvudförhandlingen.