Uppståndelsen tonas ner inför återkomsten: "Lägger ingen kraft på det"

Morgan Andersson är ny lagledare i Dackarna och ställs mot Västervik som han förde till ett efterlängtade SM-guld i höstas. Foto: Simon Henriksson

Lagledarduellen kommer vara lika intressant som matchen mellan Västervik och Dackarna i morgon. Morgan Andersson, förra säsongens guldmakare i Västervik och nybliven lagledare i Dackarna, lägger ingen större vikt vid uppståndelsen kring återkomsten till Hejla Arena och mötet med klubben som han är så starkt förknippad med. – Det jag tänker är att det är Dackarnas andra grundseriematch, säger Morgan Andersson.

Morgan Andersson är starkt personifierad med Västervik Speedway som han har tillhört i många år och förde till ett efterlängtat SM-guld i höstas. En kort stund efter SM-guldet fick speedwayprofilen under både oväntade och uppmärksammade former lämna Västervik då klubben valde att gå en annan väg och plockade in Dackarnas tidigare guldlagledare Mikael Teurnberg.

På en gång kom spekulationerna om Morgan Andersson till Dackarna igång och Målillaklubben bekräftade en av speedwayens sämst bevarade hemligheter genom tiderna under påskhelgen.

"Varit med för länge"

I morgon kväll ställs Västervik och Dackarna mot varandra på Hejla Arena och det är klart att det blir ett speciellt möte med blickar som riktas mot lagledarna i respektive lag. Morgan Andersson är tydlig med att det är som vilken match som helst.

– Jag tänker att det är Dackarnas andra grundseriematch och att vi möter en av de tippade guldfavoriterna. Vi åker dit som underdogs och ska försöka skrälla och komma ut starkt i början. Det kommer vara viktigt, precis som det är i alla matcher, säger Morgan Andersson.

Vad tänker du kring att du ställs mot Västervik som du har så lång historik i och att du ska åka in på Hejla Arena i rollen som lagledare för Dackarna?

– Jag tänker att det är min nya arbetsgivarens andra grundseriematch. Jag har lagt det bakom mig, gått vidare och kan inte gå omkring och tänka på det. Jag får försöka hålla fokus på min arbetsuppgift som jag har nu och har varit med för länge för att haka upp mig på sådant, säger Morgan Andersson.

Men jag tänker att det känns speciellt med tanke på att du har ett långt förflutet i Västervik?

– Det är nog mer folk runtikring som tänker på det. Jag lägger ingen kraft på det utan jag försöker fokusera på att vi ska försöka få ut det bästa av laget. Kan vi vara med från början, komma ut starkt och komma upp på en riktigt hög nivå kan vi kanske vara med och leka lite grann, men det är fortfarande de som är favoriter tänker jag.

Hur viktigt är det för dig att vinna den här matchen?

– Vi är tippade på nedre halvan av tabellen så det finns i sådana fall matcher som är mycket viktigare att vinna än den här, men givetvis är det ett derby och då vill vi självklart prestera. Vi möter en av guldfavoriterna och då får vi rätta oss in efter det. Vi har ett bra lag och vi kan också prestera.

Har du fördel av att du har varit lagledare för Västervik när du förbereder förarna?

– Det är pålagt helt nytt åkmaterial och formen är ändrad lite grann in i kurva ett och kurva fyra. Det är några grejer som man ska tänka på på Västerviks bana och det tänker jag att jag tar med grabbarna.

Skifte på reservplats

Dackarna vann premiären hemma mot Vargarna med 53–37 och tisdagens derbybatalj i Västervik blir lagets andra seriematch.

– Vi gjorde definitivt en bra slutdel mot Vargarna och det får vi hoppas att vi kan spinna vidare på. Med dagens körschema och två reservheat finns det två matcher i matchen. Det är topp fem-matchen och reservkampen. Jag hoppas att vi kan göra bra ifrån oss i reservkampen.

På reservplats väljer Dackarna att göra ett skifte – in med Avon Van Dyck och ut med Sammy Van Dyck.

– Vi väljer Avon och det gör vi för att matchen är i Västervik plus att han hade en bra träning i går och kroppen höll efter den krasch som han var inblandad i vid en match i Vetlanda för en och en halv vecka sedan. Jag hoppas och tror att vi ska kunna få ett övertag i reservkampen.

Avon Van Dyck körde i början av säsongen en träningsmatch i Västervik när han representerade Indianerna.

– Han hade fyra raka heatsegrar mot bra motstånd och åker fort i Västervik. När det är så tuff konkurrens om platserna har laguttagningen att göra med vilka banor vi ska till. Vissa förare trivs bättre på vissa ställen. Det var inte lätt, men Sammy förstår uttagningen så det är inga bekymmer.

"Blev satt precis som vi hade tänkt oss"

I övrigt är det inga förändringar i Dackarnas lag jämfört med premiärsegern mot Vargarna.

– Man kan säga att det är flera matcher i matchen. Man får gissa och försöka tänka på hur de sätter sitt lag och det blev satt precis som vi hade tänkt oss. Jag hoppas att Artem (Laguta) kan komma ut starkt, att Timo (Lahti) kan ha en sån här dag som han hade mot Västervik för ett antal år sedan när han vann matchen åt Dackarna när jag var i Västervik. Nazar (Parnitskyi) gjorde en riktigt bra tävling i Polen i går och är förmodligen revanschsugen på att prestera lite bättre i Sverige.