GJORDE HUSRANNSAKAN – HITTADE TABLETTER

Polisen gjorde en husrannsakan med anledning av ett misstänkt folkbokföringsbrott. Det ledde till ytterligare en husrannsakan med en annan brottsmisstanke.

Det hela började med att man gjorde en husrannsakan på en adress i Vimmerby i lördags.

– Han står inte skriven på adressen och under samtal med honom misstänker man också att han är påverkad. Man misstänker även att det kan finnas narkotika i bostaden och tar därför beslut om en förnyad husrannsakan, där man går in för att leta efter narkotika, säger Hampus Haag vid polisen.

En mindre mängd tabletter hittades.

– Dessa misstänker man är narkotikaklassade.

Mannen, som är i 30-årsåldern och hemmahörande i Hultsfreds kommun, är nu misstänkt för folkbokföringsbrott, ringa narkotikabrott eget bruk samt innehav. Han fick följa med för vidare provtagning.