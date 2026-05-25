GJORDE HUSRANNSAKAN – HITTADE TABLETTER

Det hela började med att man gjorde en husrannsakan på en adress i Vimmerby i lördags.
– Han står inte skriven på adressen och under samtal med honom misstänker man också att han är påverkad. Man misstänker även att det kan finnas narkotika i bostaden och tar därför beslut om en förnyad husrannsakan, där man går in för att leta efter narkotika, säger Hampus Haag vid polisen.
En mindre mängd tabletter hittades.
– Dessa misstänker man är narkotikaklassade.
Mannen, som är i 30-årsåldern och hemmahörande i Hultsfreds kommun, är nu misstänkt för folkbokföringsbrott, ringa narkotikabrott eget bruk samt innehav. Han fick följa med för vidare provtagning.